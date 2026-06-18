Herec z Dunaja sa dozvedel, že je pre zamestnávateľa nadbytočný: Zažil zradu, ktorá ho zasiahla

Herec Roman Poláčik

Foto: TV Markíza, Profimedia

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Nebolo to príjemné.

Herec Roman Poláčik, ktorý hviezdi v megahite Dunaj, k vašim službám, sa rozhodol prehovoriť o období, ktoré dodnes považuje za jedno z najťažších vo svojej kariére. V otvorenom rozhovore naznačil, že jeho odchod zo Slovenského národného divadla nebol taký, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať, a označil ho za skúsenosť, ktorá v ňom zanechala silnú stopu.

Sympatický umelec pochádza z Oravy, kde prežil pekné detstvo. “Rodina, dom, dvor, kostol, hora, voda, ihrisko, lopta, bicykel… To všetko sú esencie, ktoré do veľkej miery definujú moje detstvo v Štefanove nad Oravou,” uviedol Roman Poláčik v rozhovore pre Báječnú ženu.

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Keď prišli úvahy nad herectvom

Jeho slová prezrádzajú, že bol poriadnym šibalom, ktorý skúšal rôzne veci. “Jeden z najhlúpejších nápadov prišiel, keď sme s bratom objavili čaro zápaliek a pod posteľou sme si rozložili malú vatričku. Našťastie to rodičia zacítili skôr, ako z toho bola veľká vatra,” vyšiel s pravdou von herec, ktorý mal toho viacero na rováši.

Keďže v dedine majú ochotnícku divadelnú spoločnosť, prirodzene sa pohrával s myšlienkou venovať sa herectvu a študovať tento odbor. Jeho rodičia tam dokonca pôsobia dodnes. “Dnes si zápal amatérskych divadelných zoskupení vážim ešte viac, pretože z nich nepochádzajú len – možno – budúci profesionáli, ale aj radosť, ktorú vďaka kultúre prinášajú vo svojich regiónoch, mestách a dedinách. Bez nároku na odmenu – aj to veľa hovorí o láske k umeniu,” zdôraznil herec.

Herec Roman Poláčik
Foto: Profimedia

V divadle tiež spoznal svoju manželku Katku, s ktorou vychováva syna Filipa. Konkrétne v Činohre SND, pričom bol jej členom až osem rokov. Nastala však zmena a dnes v divadle hosťuje. “Zaradil som sa, de iure, do prúdu hercov na voľnej nohe. SND však stále považujem za svoju domovskú scénu, aj keď mi “domovník” zabuchol pred nosom. Žijeme dobu, ktorú treba prežiť a nestratiť samého seba. A presne to robím. S radosťou a naplno ako doteraz. Inak to neviem,” vyšiel s pravdou von.

O sklamaní a neistote

Hoci sa zdá, že sa z nečakanej zmeny rýchlo dostal, ovplyvnilo ho to určitým spôsobom. Ako poznamenal, najväčšou istotou sa stala neistota. “Klamal by som, keby som povedal, že mojím vzťahom k povolaniu ako takému to nezamávalo. Ocitol som sa v bode, kde som nevidel dôvod v tom pokračovať,” vysvetlil bez okolkov.

Vzápätí doplnil, čo sa vlastne presne stalo. “Robíte deň po dni svoju prácu najlepšie, ako viete, dokonca je vaša snaha ocenená odborníkmi, a dva dni na to zistíte, že aj napriek tomu ste pre vášho zamestnávateľa “organizačne nadbytočný”. To je veľká zrada, ktorá mieri priamo do srdca,” povedal, no zároveň objasnil, že ostal verný sebe a oddaný divadlu.

Čo ho spája s postavou z Dunaja?

Popritom pôsobí aj v Dunaji, k vašim službám, ktorého záver 14. série poriadne prekvapil. Šarmantného cudzinca Reného sa zhostil bravúrne. Sám priznáva, že mu táto postava ihneď sadla. “S režisérmi sme našli nejaký prirodzený spôsob Reného vystupovania, správania, rozprávania… Jednoduché je to aj vďaka spoločným záujmom mňa a postavy,” povedal.

Dokonca má s ním aj niečo spoločné. Obaja majú radi knihy a vzdelávanie. “V ovládaní cudzích rečí som na Reného krátky, ale túžba po poznaní a ľudskosti je rovnaká,” ozrejmil Roman, ktorý sa tiež rád smeje, hoci za posledné obdobie si prešiel aj ťažkými chvíľami, ktoré v ňom vyvolali smútok. Aj jeho postavu zasiahli náročné momenty, keď sa ocitol v ohrození, hoci nakoniec dopadla zle jeho milovaná Lena, ktorá po zásahu guľkou padla na zem.

Plány na letné mesiace

Prichádza leto, ktoré aj v hercovi vyvoláva príjemné pocity, morský vzduch, grilované jedlo či špekačky v pokoji na chate. “Rovnako aj výlety, jazerá, aquaparky, ihriská alebo len obyčajný pokoj a čas strávený s rodinou,” poznamenal Roman Poláčik, ktorého čaká po sezóne v divadle oddych. “Televízna výroba však neustáva ani v lete, a to je pre mňa veľmi zdravý balans,” prezradil o lete, ktoré zrejme nebude čisto len oddychové.

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