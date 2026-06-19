Zelenský mal v Bruseli prejav: Ukrajina si zaslúži byť v EÚ, za svoju slobodu zaplatila veľa

Včera sa začal samit v Bruseli, na ktorý cestoval aj premiér Robert Fico. Dobrou správou je, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ a rovnako sme podporili aj predĺženie sankcií voči Rusku. Zdá sa, že odchodom Viktora Orbána sa už premiér pridáva k väčšine demokratických štátov únie a hlasovanie bolo jednotné.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo svojom prejave na summite Európskej Únie uviedol, že budúcnosť Európy závisí aj od obrany Ukrajiny, pričom najlepšou zárukou by bolo urýchlené udelenie členstva v EÚ pre Kyjev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ukrajina zaplatila za slobodu viac ako akákoľvek iná krajina
Ukrajinská hlava štátu na summite povedala, že každý demokratický národ v Európe si zaslúži byť v EÚ. „Ukrajina si to zaslúži, pretože za svoje právo byť slobodná, nezávislá a… európska zaplatila viac ako akákoľvek iná krajina,“ uviedol Zelenskyj, ktorý svoje vyjadrenia zverejnil vo videu na platforme X.
There is no army without funding. And when we talk about Europe’s security, we are talking about its foundation – the Ukrainian army.
Our army has real experience of modern warfare and has been able to hold back a force as large as Russian aggression.
We need to provide… pic.twitter.com/AOeFQo7vgd
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026
Veľvyslanci EÚ minulý týždeň oficiálne začali prístupové rokovania s Ukrajinou otvorením prvého zo šiestich klastrov. Európska rada vo vyhlásení po summite privítala začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a uviedla, že „sa teší na otvorenie ďalších klastrov“ na základe dosiahnutých výsledkov.
„Budúcnosť Európy, slobodná, zjednotená a samozrejme v mieri, závisí od našej obrany. Ukazuje to, aká jedinečná je naša situácia,“ vyhlásil Zelenskyj. Prezident však pripustil, že nie všetci členovia EÚ by podporili zrýchlenie prístupových rokovaní.
Zelenskyj tiež uviedol, že bezpečnosť Európy závisí aj od financovania ukrajinskej armády. EÚ a tzv. koalícia ochotných krajín, ktoré Kyjev podporujú, by mohli vytvoriť finančné nástroje na zabezpečenie tohto cieľa, skonštatoval líder.
Prezident vo štvrtok okrem toho podotkol, že Ukrajina je pripravená rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny, ktorá trvá už viac ako štyri roky. Vyzval však Európu, aby zostala ostražitá a naďalej vyvíjala tlak na Moskvu. „Európa sa musí zapájať, aby sme mali silnú pozíciu, musí sa plne zaviazať k sankciám bez výnimiek, ku konfiškácii majetku bez výnimiek a k financovaniu Ukrajiny,“ dodal.
Lídri EÚ sa dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku
Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyseľne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predlžovania sankcií zo strany členských štátov, informuje TASR.
Všetky členské štáty EÚ sa jednomyseľne dohodli na prijatí záveru o Ukrajine po prvý raz od marca 2025, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietol dokument podpísať. Odvtedy sa text prijímal ako „výňatok“ buď s podporou 26, alebo 25 lídrov podľa toho, či ho prijal aj slovenský premiér Robert Fico. Maďarského lídra však po aprílových parlamentných voľbách nahradil na poste Péter Magyar, čím sa otvorila cesta k obnoveniu konsenzu v tejto veci.
„Všetkých 27 lídrov dnes stojí bok po boku, sú zjednotení a odhodlaní podporovať Ukrajinu,“ napísal predseda Európskej rady António Costa na sociálnych sieťach.
„Pokračujeme v prístupových rokovaniach, posilňujeme ukrajinskú obranu prostredníctvom našej podpornej pôžičky a zvyšujeme tlak na Rusko novými sankciami. Naša stratégia funguje. Spoločne meníme sled udalostí,“ vyhlásil Costa.
Fico sa stretol s Magyarom
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa vo štvrtok pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvýkrát stretol s novým maďarským premiérom Péterom Magyarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce, informuje osobitný spravodajca TASR.
Obaja lídri budú najbližšie rokovať na nadchádzajúcom summite premiérov Vyšehradskej štvorky (V4), ktorý sa uskutoční budúci utorok v Budapešti.
„Veľmi vítam, že obidvaja premiéri máme záujem na pokračovaní tohto formátu a uvedomujeme si, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu,“ skonštatoval predseda slovenskej vlády.
Po bilaterálnej schôdzke sa Fico a Magyar stretli s ostatnými lídrami štátov V4 – poľským premiérom Donaldom Tuskom a predsedom českej vlády Andrejom Babišom. Išlo o prvé koordinačné stretnutie premiérov V4 po viacerých rokoch.
Strana Tisza v apríli vyhrala parlamentné voľby v Maďarsku a jej líder Peter Magyar vo funkcii premiéra po 16 rokoch nahradil Viktora Orbána. Vo štvrtok sa v Bruseli zúčastní na svojom prvom zasadnutí Európskej rady.
„Obnovíme vyšehradskú spoluprácu! Teší ma, že premiéri Poľska, Česka a Slovenska prijali moje pozvanie do Budapešti a Gödöllő na 23. júna. Pracujme spoločne za silnú strednú Európu!“ napísal po schôdzke Magyar na Facebooku.
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