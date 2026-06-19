Plánované rokovania USA a Iránu sa neuskutočnia: Vance na poslednú chvíľu odvolal cestu do Švajčiarska

Rokovania, ktoré mali otvoriť cestu ku konečnej mierovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, sa napokon neuskutočnia. Piatkové stretnutie vo Švajčiarsku bolo zrušené po tom, ako americký viceprezident J. D. Vance odvolal svoju plánovanú cestu a Teherán zároveň odložil vyslanie svojej delegácie. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí taktiež potvrdilo, že rokovania v horskom rezorte Bürgenstock sa konať nebudú.
Plánované piatkové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock sa neuskutočnia. Vyplýva to z vyhlásenia švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Vance zrušil cestu do Švajčiarska
Oznámenie rezortu diplomacie prišlo po tom, ako hovorca Bieleho domu v noci uviedol, že americký viceprezident J. D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska. V piatok sa plánoval stretnúť s iránskymi vyjednávačmi a začať rozhovory o konečnej dohode medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení vojny. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami.
Ohlásenie o zrušenej ceste Vancea nasledovalo po správe libanonskej televízie al-Majadín, spriaznenej s proiránskym militantným hnutím Hizballáh, podľa ktorej Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre pokračujúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone.
Biely dom vo štvrtok večer oznámil, že americký viceprezident J. D. Vance neodcestuje do Švajčiarska na očakávané piatkové rokovania s Iránom o ďalších krokoch v rámci dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny na Blízkom východe.
Príčinou majú byť logistické ťažkosti
Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP. „Logistika týchto rokovaní nikdy nebola jednoduchá ani predvídateľná… a viceprezident dnes večer neodcestuje,“ uviedol hovorca Bieleho domu. „Tešíme sa na čo najskoršie začatie technických rokovaní,“ dodal, zatiaľ čo Vanceov tím doplnil, že delegácia je pripravená vycestovať pri prvej možnej príležitosti.
Oznámenie nasledovalo po správe libanonskej proiránskej televízie al-Majadín, spriaznenej s militantným hnutím Hizballáh, podľa ktorej Irán odkladá vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre prebiehajúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone, uviedla AP.
Americkí predstavitelia pôvodne novinárom oznámili, že sa v piatok stretnú s iránskymi vyjednávačmi vo Švajčiarsku, píše portál The Times of Israel (TOI). Viceprezident však neskôr naznačil, že rokovania ešte nie sú definitívne dohodnuté s iránskou stranou. „Myslíme si, že tieto technické rokovania sa začnú niekedy tento víkend. To je plán, ale ten sa môže stále zmeniť,“ uviedol.
Irán a USA podpísali memorandum
Irán a USA v stredu večer podpísali tzv. memorandum o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe. Vo štvrtok následne začala plynúť šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi obomi krajinami.
Najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí vo štvrtok oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi, hoci mal na veci „odlišný názor“. Viac podrobností však neposkytol, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters. „V zásade som mal odlišný názor, ale udelil som svoj súhlas na základe záväzku, ktorý mi ctený (iránsky) prezident ako predseda Najvyššej rady národnej bezpečnosti dal v mene seba a ostatných členov, že bude chrániť práva iránskeho národa a Odporového frontu,“ uviedol Chameneí v písomnom vyjadrení prečítanom v štátnej televízii.
Chameneí schválil dohodu napriek výhradám
Memorandum podpísal iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu, rovnako jeho americký náprotivok Donald Trump. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami. Podľa vyjadrenia Chameneího prevzal Pezeškiján zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby tento dokument chránil záujmy Teheránu a zaviazal sa, že neustúpi, ak Washington predloží neprimerané požiadavky.
Chameneí vo vyhlásení dodal, že budúce rokovania so Spojenými štátmi sa budú konať priamo, no nebudú znamenať prijatie „postoja nepriateľa“. Najvyšší vodca Iránu sa na verejnosti neukázal od svojho marcového nástupu do úradu. Funkciu prebral po svojom otcovi, ajatolláhovi Alímu Chameneímu, ktorý zahynul 28. februára v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. On sám bol pri tomto útoku pravdepodobne vážne zranený, ale informácie o tom sa rozchádzajú a oficiálne neboli doteraz potvrdené.
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