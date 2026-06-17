Poberať môžete aj viacero dôchodkov naraz. Štát vám nič krátiť nebude, dajte si ale pozor na jednu vec

Na Slovensku funguje súbeh nárokov. Ten hovorí o tom, že nie vždy môže jedna osoba poberať všetky dôchodky v plnej sume. Týka sa to najmä tých pozostalostných. Napríklad v prípade, že vdova už poberá starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, Sociálna poisťovňa jej vypláca v plnej sume len ten vyšší, pričom ten nižší dostáva v polovičnej výške. Ak je suma oboch dôchodkov rovnaká, na polovicu sa vždy kráti vdovský dôchodok. Ako to však je, keď ide o viaceré starobné dôchodky z rôznych krajín?
Práca v cudzine je pre mnohých Slovákov bežnou súčasťou kariéry, pričom najčastejšie ich kroky vedú do Českej republiky alebo Rakúska. Ak patríte medzi nich, nemusíte sa báť, že by sa vaše odpracované roky za hranicami niekde stratili. Naopak, v mnohých prípadoch vám môžu priniesť kombinovaný dôchodok z viacerých štátov, vysvetľuje portál Plus jeden deň.
Stane sa tak na základe koordinácie sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je garantovať, že ľudia, ktorí sa kvôli práci sťahujú z jednej krajiny do druhej, neprídu o svoje dôchodkové nároky.
Viac krajín, viac čiastkových dôchodkov
Základný princíp funguje tak, že každá krajina vám vyplatí penziu za presne to obdobie, počas ktorého ste v jej systéme odvádzali sociálne príspevky. Ak by ste napríklad odpracovali 10 rokov na Slovensku, 8 rokov v Rakúsku a 5 rokov v Česku, môžete v starobe dostávať tri rôzne čiastkové dôchodky.
Jednotlivé štáty EÚ si navyše odpracované roky navzájom uznávajú. Aj kratšie obdobia poistenia v zahraničí sa sčítajú, aby ste dokázali splniť minimálnu zákonom stanovenú hranicu pre vznik nároku na dôchodok.
„V rámci Európskej únie funguje princíp sčítania dôchodkových období. Ak pracujete napríklad v Nemecku a predtým na Slovensku, roky sa spočítajú, aby ste splnili podmienku na nárok, a každá krajina vám vyplatí pomernú časť,“ vysvetlila pre Plusku Kristína Makovini, ekonomická riaditeľka spoločnosti Incorportas, ktorá sa špecializuje na export slovenských firiem do zahraničia.
O dôchodok pritom nemusíte žiadať v každom štáte osobitne. Žiadosť stačí predložiť v krajine, kde máte trvalé bydlisko, a úrady si všetky potrebné dokumenty a informácie vymenia medzi sebou.
Rakúsky systém: Stabilita a jasné pravidlá
Rakúsko je z dôvodu geografickej blízkosti dlhodobo magnetom pre slovenských pracovníkov. Tamojší penzijný systém má povesť štedrého a stabilného piliera s pevnými pravidlami. Ak na získanie nároku na rakúsky dôchodok neodpracujete dostatok rokov priamo v Rakúsku, započítajú sa vám aj slovenské roky či roky z iných krajín Únie. Výsledná suma rakúskej penzie však bude vypočítaná výhradne z obdobia, ktoré ste reálne odpracovali na rakúskom trhu práce.
Česká republika: Novinky od roku 2026 prinášajú menej byrokracie
Česko zostáva pre Slovákov z hľadiska práce historicky aj jazykovo najbližšou voľbou. Aj tu sa uplatňuje pravidlo samostatného dôchodku za odpracovaný čas. Veľkou výhodou českého systému je prehľadná administratíva, ktorá sa od roku 2026 stala pre ľudí žijúcich mimo ČR ešte jednoduchšou, keďže zanikla povinnosť pravidelne preukazovať, že dôchodca stále žije.
„Klientom s bydliskom v Slovenskej republike dôchodok z Českej republiky vypláca ČSSZ na bankový účet pravidelne raz mesačne. ČSSZ posiela žiadosť Českej národnej banke na prevod dôchodku medzi 22. a 26. dňom daného kalendárneho mesiaca a na účty klientov je dôchodok pripísaný do piatich pracovných dní. Od 1. januára 2026 už ČSSZ nevyžaduje k výplate dôchodku potvrdenie o žití. Dôchodky z Česka na Slovensko budú teda dôchodcom naďalej vyplácané v pravidelných mesačných splátkach bez toho, aby potvrdenie zasielali,“ uvádza Sociálna poisťovňa na svojom webe.
Tento ústretový krok platí aj opačne – seniori s pobytom v Česku nemusia posielať potvrdenia o žití našej Sociálnej poisťovni. Slovenská strana totiž už od roku 2022 získava všetky dôležité dáta o poberateľoch z Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) automatizovane v elektronickej podobe.
Pozor na rozdielny vek odchodu do penzie
To, že máte nárok na dôchodok z dvoch či troch krajín, neznamená, že ich začnete poberať v rovnakom čase. Každý štát vám začne vyplácať vašu pomernú časť až vtedy, keď dosiahnete dôchodkový vek určený jeho vlastnou legislatívou.
Môže sa stať, že kým v jednej krajine pôjdete do penzie v 60 rokoch, v druhej musíte pracovať až do 67 rokov. Ak by ste sa rozhodli odísť do dôchodku hneď, ako splníte podmienky v prvom štáte, v tom druhom by mohlo ísť o predčasný dôchodok, čo môže negatívne ovplyvniť celkovú sumu, ktorú napokon dostanete. Preto je dôležité zistiť si podmienky vo všetkých dotknutých krajinách v dostatočnom predstihu.
Ako postupovať pri uplatnení nároku?
Aby bol celý proces hladký, oplatí sa držať nasledovných krokov:
- Urobte si dôkladný prehľad: Spíšte si zoznam všetkých štátov, kde ste pracovali a odvádzali príspevky. Zahrňte sem aj materskú či rodičovskú dovolenku, ktoré sa v mnohých krajinách započítavajú ako tzv. náhradné doby poistenia. Naopak, štúdium sa vo väčšine štátov automaticky nepočíta, pokiaľ ste počas neho dobrovoľne neplatili odvody.
- Preverte zmluvné vzťahy: Uistite sa, či ide o krajiny EÚ alebo štáty, s ktorými má Slovensko uzatvorenú obojstrannú zmluvu o sociálnom zabezpečení.
- Odkladajte si doklady priebežne: Komunikácia medzi zahraničnými úradmi a dohľadávanie dokumentov môže trvať dlhé mesiace. Ak si zmluvy, výplatné pásky či potvrdenia o poistení odkladáte počas celého života, priznanie penzie a výpočet jej sumy výrazne urýchlite. Budete tiež musieť predložiť doklady totožnosti a bankové údaje.
- Podajte žiadosť v predstihu: Žiadosť o dôchodok adresujte Sociálnej poisťovni v mieste vášho trvalého bydliska ideálne niekoľko mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku. Pri komplikovanejších situáciách (práca vo viacerých krajinách súčasne a pod.) sa odporúča konzultovať váš prípad priamo s expertmi na medzinárodné dôchodkové právo.
Nahlásiť chybu v článku