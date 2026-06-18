Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”

Mnohí z vás, ktorí pravidelne užívajú srvátkový proteín, si zrejme všimli, že jeho cena v posledných mesiacoch prudko stúpa. Nejde pritom o žiadne malé rozdiely, ale neraz o nárast v desiatkach percent.
Téme sme sa venovali v našom predošlom článku. Kilogram srvátkového proteínu vystrelil za posledné dva mesiace pri niektorých produktoch aj o 10 eur a je možné, že pôjde ešte vyššie. Balenie populárneho proteínu, ktoré v marci stálo ešte 28 eur, kúpite teraz v niektorých obchodoch až za 38 eur. Pre ľudí tak ide o významný zásah do ich rozpočtu.
Ponuka nestíha dopyt
Môže za to extrémny nárast veľkoobchodnej ceny srvátky. Tá stúpla na západoeurópskom trhu z približne 1 100 eur za tonu z januára 2026 na súčasných viac ako 1 700 eur za tonu. Ide o bezprecedentnú situáciu a pre interez to potvrdil aj Ondrej Greguš, finančný analytik XTB.
Analytik vidí za vysokou cenou fakt, že dopyt rastie rýchlejšie, než dokáže rásť ponuka. “Srvátka je vedľajší produkt výroby syra, takže jej produkciu nemožno jednoducho navýšiť bez rastu samotnej výroby syrov. Na strane dopytu sa navyše stretli dva silné trendy. Boom vysokoproteínových potravín a funkčnej výživy na jednej strane a rastúci medicínsky dopyt na strane druhej.”
Ďalší rast cien je navyše podľa odborníka viac než reálny a zvyčajne trvá 12 až 18 mesiacov, kým sa rast veľkoobchodných cien surovín plne premietne do maloobchodných cien v obchodoch. Výrobcovia najprv čerpajú zásoby nakúpené za staré ceny a časť nákladov absorbujú do vlastných marží. Zlom by mal podľa neho nastať v prvom alebo v druhom kvartáli roka 2027. Je však ťažké si to predstaviť, keď ceny produktov už teraz prudko rastú.
Oslovili sme preto zrejme jedného z najznámejších výrobcov srvátkových proteínov a celkovo známy fitnes e-shop GymBeam. Pýtali sme sa, či obchod pociťuje vyššie ceny srvátky, či hrozia výpadky produktov, aký očakávajú ďalší vývoj a aký majú plán. Na otázky nám odpovedala Barbara Barilová Verbická.
Ako sa táto situácia na burze dotýka priamo vás? Všimol som si, že cena produktu Just Whey Grass-Fed Protein išla od februára hore o 8 eur. Pociťujete už teraz pri nákupe surovín tlak na marže?
Áno, situáciu na svetovom komoditnom trhu pociťujeme veľmi intenzívne. To, že náš produkt Just Whey prešiel v priebehu tohto roka úpravou ceny smerom nahor, je priamym dôsledkom extrémneho zdražovania vstupov. Tlak na marže je v našom odvetví enormný.
Nejde pritom len o samotnú cenu srvátky. Výrazne sa pod to podpisujú aj ostatné pridružené faktory v celom dodávateľskom reťazci, signifikantný nárast nákladov na globálnu logistiku a transport, zvyšovanie cien energií potrebných na technologicky náročné spracovanie a filtráciu suroviny, a taktiež rapídne drahšie obalové materiály. Stáli sme pred voľbou: buď upraviť cenu, alebo sa uchýliť k lacnejším náhradám na úkor kvality, čo sme zásadne odmietli. Považujeme za dôležité byť transparentní a neuberať z kvality produktu.
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