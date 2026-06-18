Obľúbený reťazec prichádza s veľkou zmenou. Verným zákazníkom ponúkne aj produkty zadarmo

Vernostné programy a aplikácie sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou všetkých veľkých hráčov na poli potravinových reťazcov. Základ ich fungovania je zväčša podobný, no aj napriek tomu sa medzi obchodníkmi nájdu zmeny či špecifiká. Platí to aj o reťazci Fresh, ktorý začiatkom júna oznámil zmenu týkajúcu sa princípu fungovania vernostnej aplikácie. Zákazníkom chce namiesto zliav ponúkať produkty zadarmo.
Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe na svojom webe. Fresh sa tak chce priblížiť svojej zákazníckej základni ešte viac a zároveň sa odlíšiť od konkurenčných reťazcov.
Produkty zadarmo ako hlavný benefit
Ako obchodník vysvetľuje vo zverejnenej správe, do mobilnej aplikácie implementoval systém digitálnych kupónov na produkty zadarmo. “Na rozdiel od väčšiny retailových vernostných aplikácií, ktoré fungujú primárne na princípe percentuálnych zliav, sme sa rozhodli odmeňovať vás produktmi zadarmo,” uviedol Fresh.
Nový benefit sa nachádza priamo v aplikácii a dostupný bude po splnení stanovených podmienok. Ako ďalej spoločnosť špecifikovala, ponuka kupónov sa pravidelne mení a zahŕňa aj produktové novinky či rôzne sezónne produkty.
Okrem toho, že takéto vernostné výhody by mali byť pre zákazníkov atraktívnejšie, chce touto cestou Fresh ľuďom priblížiť novinky vo svojom sortimente či privátne značky. “Významnú časť kupónov totižto tvoria práve novinky od dodávateľov, ktoré si budete môcť vyskúšať bez strachu, že miniete financie na produkt, s ktorým by ste mohli byť nespokojní,” dodáva reťazec.
Štandardne okrem uvedenej novinky, ktorá by mala patriť medzi najvýznamnejšie míľniky vernostného programu, aplikácia Fresh ponúka donášku potravín až domov, partnerské výhody, digitálne letáky, súťaže či recepty.
Viac o reťazci
Začiatky maloobchodnej siete Fresh datujeme zhruba do roku 2010, keď ju založil podnikateľ Miroslav Labaš. Jej korene sú späté hlavne s východným Slovenskom, kde má táto sieť najvýraznejšie zastúpenie. Pobočky prevádzkuje v štandardnom formáte Fresh, v menšom formáte pod hlavičkou Mini a supermarkety ako Fresh Plus. Počtom predajní ide o jednu z najväčších sietí v krajine.
Vďaka silnému logistickému zázemiu materskej veľkoobchodnej spoločnosti Labaš a partnerských skladov dokáže reťazec efektívne zásobovať predajne naprieč regiónmi a pružne reagovať na potreby zákazníkov. Filozofia reťazca sa dlhodobo opiera o slogan „Zdravšie potraviny“, čím sa snaží odlíšiť od nadnárodných konkurentov a profilovať sa ako partner pre zdravý životný štýl.
Fresh sa práve spomínaným formátom Mini taktiež spojil s čerpacími stanicami Dalioil, čím svoje produkty priblížil aj motoristom. Na podobnú stratégiu už stavila napríklad Billa, ktorá spolupracuje so sieťou OMV.
„Naším cieľom je byť bližšie k ľuďom – a toto partnerstvo to krásne napĺňa,“ uviedol v minulosti na margo spolupráce Ondrej Šuňavský, riaditeľ spoločnosti Potraviny Fresh.
Úspešné výsledky
Eseročka Potraviny Fresh zaznamenala mimoriadne úspešný rok 2025, v ktorom sa jej medziročne podarilo zvýšiť tržby aj zisk zhodne o 10 %. Firma utŕžila rekordných 9,52 milióna eur a zisk sa dostal na úroveň 5,77 milióna eur. To potvrdzuje obľúbenosť značky medzi spotrebiteľmi, pre ktorých je, hlavne na východnom a strednom Slovensku, vyrovnanou konkurenciou aj pre veľké zahraničné reťazce.
Tieto čísla zároveň môžu reflektovať trend, ktorý sa dá pozorovať v európskom maloobchode. V rámci neho sú ľuďom čoraz sympatickejšie regionálnejšie koncepty so silnou lokálnou pozíciou, domácim sortimentom a prijateľnými cenami. Je preto bežné, že aj väčšie reťazce začínajú budovať menšie a kompaktnejšie predajne bližšie k potenciálnym zákazníkom.
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