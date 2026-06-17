Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko

Ak si myslíte, že popri práci a bez množstva finančných prostriedkov sa nedá cestovať a spoznávať svet, Lukáš Lichý vás presvedčí o opaku. Na svojom konte má desiatky navštívených krajín a ukazuje, ako si svoje cestovateľské sny môžete splniť aj vy.
Bosna a Hercegovina, Nepál, Bahrajn či Moldavsko – to je len pár zo zaujímavých krajín, ktoré Lukáš navštívil. “Môžem sa len tak zobrať a za pár eur preletieť tisíce kilometrov. Objavovať nové zákutia a miesta vo svete. Pri cestovaní sa človek veľa učí,” vyzdvihuje, aký má pre neho cestovanie význam.
Za skryté klenoty označil krajiny ako Gruzínsko alebo Arménsko, ktoré môžu byť zaujímavým tipom na dovolenku aj pre ďalších Slovákov. “Tieto krajiny sú priamo dostupné z Bratislavy a na slovenské pomery veľmi lacné,” opisuje Lukáš.
Navštívil si 60 krajín a len minulý rok si si na zoznam pripísal 12 nových. Ako sa ti darí tento životný štýl zladiť s prácou? Čomu sa venuješ?
Ja hovorím – všetko sa dá, len treba chcieť. Keď som pracoval na TPP, dokázal som efektívne narábať so sviatkami a robiť si tak predĺžené víkendy. Zároveň som mal v práci veľa nadčasov, a tak som si mohol brať náhradné voľno.
Momentálne pracujem ako freelancer v eventovej sfére, kde sa venujem prípravám a realizácii rôznych druhov podujatí od konferencií cez veľké festivalové zóny až po malé promoakcie. Popritom mám pár marketingových spoluprác v online svete. V skratke, pracujem vtedy, kedy mi to vyhovuje. V letných mesiacoch je práce viac, a tak voľno využívam hlavne počas zimy.
Ako by si opísal svoj spôsob cestovania?
Opísal by som ho jednoducho: idem a uvidím, čo zažijem. Snažím sa vyhľadávať rôzne zaujímavé destinácie, ktoré sa mne osobne páčia, či už v Európe alebo aj mimo nej. Primárne vyhľadávam miesta, kde som ešte nebol, aby som sa obohatil o nové kultúry a zažil nové krajiny.
Snažím sa vždy cestovať lowcost, pretože keď má človek na pláne veľa nových miest, financie si musí vedieť rozdeliť tak, aby mu to vyšlo. Niekto dá pár väčších dovoleniek za rok, ja si užijem radšej desať menších, ale do viacerých krajín.
Niektorí ľudia necestujú, pretože nemajú s kým. Čo by si im odporučil – ako prekonať tento strach? Ako to máš ty, vyhľadáš aj sólo cestovanie?
Viem, že nájsť správnych ľudí na cestovanie môže byť náročné. Našťastie mám okolo seba dobrý okruh ľudí, s ktorými sa viem vždy dohodnúť. Zatiaľ som necestoval sólo, ale už som párkrát premýšľal, že by to mohol byť super nápad.
Ak ľudia nemajú okolo seba nikoho na cestovanie, je viacero možností. Prvá je, nech sa neboja a vycestujú aj sami. Práve pri takýchto dovolenkách človek spozná neskutočné množstvo nových ľudí z celého sveta.
V prípade, že neovládajú jazyk a chcú vycestovať, existuje veľa skupín na sociálnych sieťach, kde si viete nájsť “parťákov” na cestovanie. Áno, môže to byť risk ísť s niekým cudzím na dovolenku, preto odporúčam sa predtým aspoň stretnúť a zistiť, aká tá osoba je. Predsa len, pri cestovaní riešite veľa nepredvídateľných situácií a často musíte vymyslieť krízové riešenia, čo nie všetci môžu zvládať.
Ďalšou možnosťou sú skupinové dovolenky, ktoré organizujú rôzne agentúry alebo jednotlivci. Tu však treba počítať s vyššou cenou, keďže platíte za sprostredkovanie.
Ľudia môžu mať o niektorých krajinách mylné predsudky, kvôli ktorým ich zbytočne odsudzujú. Stalo sa to aj tebe?
Veľakrát informácie, ktoré sa k nám dostávajú, nezodpovedajú realite. Či už tie pozitívne alebo negatívne. Na svete je veľa krajín, o ktorých máme mylné predstavy, no práve tie majú veľmi krásnu prírodu a najmilších domácich.
Mne osobne sa niečo také potvrdilo o Mexiku, do ktorého sa ľudia často boja cestovať kvôli kartelom, vysokej miere kriminality a podobne. Nehovorím, že to tam nie je. Určite je tam vyššie percento týchto prípadov ako v iných krajinách, ale keď si človek dáva pozor a je na to pripravený, tak sa tomu dá vyhnúť.
Ja som od Mexika nemal žiadne očakávania. Vedel som, že sa tam nachádza jeden zo siedmich divov sveta, že tam bude veľa turistov a že Cancún ponúka pekné pláže. Avšak, čím viac sme šli do prírody, tým to tam bolo menej dotknuté človekom. Objavili sme krásne cenote, z člna pozorovali divoké zvieratá a stretli sme sa s veľmi milými miestnymi, ktorí boli priateľskí v každom smere.
To isté sa mi potvrdilo aj pri krajinách ako Maroko, Jordánsko alebo Nepál, kde ľudia, ktorí majú najmenej, vám dokážu dať najviac, nič za to nechcú a vážia si, že ste tam a ste ohromený ich krajinou.
Do akých najšialenejších situácií si sa na svojich cestách dostal?
Ak by som mal vypichnúť tri najviac šialené, tak ako prvá bol štátny prevrat v Nepále. To som sa prvýkrát na dovolenke bál o svoj život, pretože som nikdy predtým v podobnej situácii nebol. Nevedeli sme, ako reagovať a čo robiť, keď začali ľudia podpaľovať inštitúcie, alebo spravili hromadný útok na letisko, kde sme sa práve nachádzali – bolo to šialené.
Ako druhú najšialenejšiu situáciu, čo som zažil, by som určite spomenul zatknutie v Mexiku alebo podplácanie policajtov. Avšak tu som bol na to už pripravený a vedel som, že to môže nastať, tak som to bral s nadhľadom.
A do top trojky by som dal asi hľadanie brata alebo kamarátov, ktorí sa počas dovoleniek stratili. Poviete si, však bežná vec, veď mnohým ľudom sa to už stalo, majú mobilný telefón, zavolajú. Zábava však nastáva vtedy, keď vás kontaktuje neznáma osoba z telefónu vášho brata, že našli tento telefón, ale brat nikde. On je v cudzom meste a vy ste o ňom niekoľko hodín nepočuli. A čo sa týka kamarátov, tak tiež by to nebol problém, kebyže sa to nestane tri hodiny pred plánovaným odletom a vy sa s nimi neviete skontaktovať.
Ktoré z krajín, ktoré si navštívil, sú podľa teba pre Slovákov stále skrytými klenotmi a stoja za to?
Za mňa je to určite Nepál, aj keď sme si ho nemohli užiť na 100 %. Táto krajina ponúka veľmi veľa, čo sa týka nielen hôr, ale aj inej kultúry. Pri plánovaní Nepálu sme mali veľmi málo dostupných informácií a ťažko sa aj hľadali ľudia, ktorí tam boli bez cestovnej agentúry. O to zaujímavejšie bolo, keď sme sa museli na tento výlet pripraviť niekoľko mesiacov dopredu.
Ak by som mal spomenúť viac dostupné miesta alebo krajiny, tak sú to Gruzínsko alebo Arménsko, ktoré ponúkajú možnosti ako lyžovanie v zime alebo kúpanie v letovisku Batumi v lete. Navyše sú priamo dostupné z Bratislavy a na slovenské pomery veľmi lacné.
A mňa veľmi očarilo Maroko, ktoré vám ponúka veľmi veľa možností na zážitky v celej krajine – od surfovania až po púšť a históriu. Z menej dostupných je to napríklad Srí Lanka.
Hovoríš, že cestovať lacno sa dá aj v dnešnej dobe a ukazuješ, ako na to. Napríklad nedávno si zverejnil video, v ktorom si zdokumentoval svoju cestu na zápas Slovenska na olympiáde a za celý zážitok si zaplatil len 165 eur. Aké ďalšie akcie či výlety, za ktorými si cestoval do zahraničia, ťa vyšli najlacnejšie a za koľko približne?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- aké šialené situácie vrátane štátneho prevratu v Nepále pri cestovaní zažil;
- aké menej tradičné destinácie odporúča navštíviť;
- ako sa mu podarilo užiť si preteky F1 v Abú Zabí či festival Tomorrowland za prekvapivo málo peňazí;
- kam vyraziť aj s nižším rozpočtom;
- akých chýb sa pri cestovaní vyvarovať.
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