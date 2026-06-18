Poplach na bratislavskom jazere: Na hladine objavili opustený paddleboard, zasahujú všetky záchranné zložky

V bratislavskej Petržalke zasahujú pre opustený paddleboard na vodnej hladine jazera Veľký Draždiak všetky záchranné zložky. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pre TASR potvrdili, že pátrajú po pravdepodobne nezvestnej osobe. Polícia prijala vo štvrtok popoludní oznámenie o náleze paddleboardu na hladine jazera. „Všetky záchranné zložky momentálne vykonávajú úkony na účel preverenia okolností daného nálezu,“ uviedol pre TASR Pecek.
Hasiči podľa hovorcu Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave Štefana Kočiho v súčasnosti prehľadávajú vodnú hladinu. „Príslušníci HaZZ asistujú príslušníkom Policajného zboru na jazere Veľký Draždiak pri pátraní po pravdepodobne nezvestnej osobe. Hasiči aktuálne prehľadávajú vodnú hladinu,“ uviedol pre TASR Koči.
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