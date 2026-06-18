O pár mesiacov dostanú seniori do schránky dôležitý list. Obsahuje informácie o prepočte penzií

Seniorka s peniazmi

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
SITA
Dôchodky
O veľkom prepočte vedia už od začiatku roka, no rok 2026 je zatiaľ len "prechodný".

Seniori sa na začiatku roka potešili, keď zistili, že ich čaká prepočítavanie penzií z dôvodu odstránenia nespravodlivosti. Tá vznikla z dôvodu, že niektorí seniori poberali nižšie sumy v čase, keď boli na materskej či rodičovskej dovolenke, a tak sa im aj nižšie sumy počítali vo výpočte celkovej sumy dôchodku.

Podmienka zvyšovania, ktorá odznela, bola, že na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť. Sociálna poisťovňa má pritom na prepočet vyhradené obdobie 5 rokov a sumy neskôr vyplatí spätne.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Poberať môžete aj viacero dôchodkov naraz. Štát vám nič krátiť nebude, dajte si ale pozor na jednu vec
2.
Dôchodková prognóza podľa Tomáša splnila cieľ: Slováci vo veľkom riešia svoje budúce dôchodky, pobočky SP nestíhajú
3.
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Zobraziť všetky články (245)

Prvé rozhodnutia dostanú písomne v januári

Ako sme upozornili v minulosti v článku, plán bol prepočítavať dôchodky v niekoľkých etapách – od najstarších poberateľov dôchodku po najmladších a od jednoduchších prípadov až po tie zložitejšie. Prepočet penzie pri obdobiach starostlivosti o dieťa pritom urobí Sociálna poisťovňa automaticky a netreba o to žiadať. Prvé rozhodnutia by mala začať posielať od januára 2027.

List v schránke
Foto: Pexels

Podľa odhadov Sociálnej poisťovne bude mať po prepočte nárok na zvýšenie sumy dôchodku približne 400-tisíc dôchodcov. Posúdiť bude musieť približne 800-tisíc až jeden milión poberateľov.

Poistencom, ktorým bude dôchodok priznaný v tomto roku a získali obdobie starostlivosti o dieťa, Sociálna poisťovňa sumu ich dôchodku určí opätovne aj novým spôsobom a obdobie starostlivosti o dieťa do sumy započíta podľa nových právnych predpisov. Dôchodky priznané v tomto roku začne prepočítavať v roku 2027.

Rok 2026 je prechodný

„Takýto postup Sociálnej poisťovne stanovuje priamo zákon. Vzhľadom na rozsiahle zmeny v určovaní sumy dôchodku podľa nových právnych predpisov je rok 2026 pre Sociálnu poisťovňu tzv. „prechodný rok“, počas ktorého upraví svoje informačné systémy na určenie sumy dôchodku podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2026,” priblížil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

O novom určení sumy dôchodku bude Sociálna poisťovňa poberateľov informovať v písomnom rozhodnutí. Ak bude nová suma dôchodku vyššia, dôchodok sa bude vyplácať vo výhodnejšej sume. Ak bude nová suma dôchodku nižšia ako suma patriaca k 31. decembru 2025, dôchodok bude poisťovňa naďalej vyplácať v pôvodnej, pre poistenca výhodnej sume.

Peniaze v obálke
Ilustračná foto: Pexels

O koľko by si mohli prilepšiť

Po novom by sa im mali dôchodky zvýšiť nasledovne:

  • Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
    • Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
    • Pri troch deťoch: o 37 eur.
  • Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.

Opatrenie sa týka všetkých matiek, ktoré sú už dnes v dôchodku, ale aj tých, ktoré do penzie ešte len pôjdu. Sociálna poisťovňa po novom pri výpočte dôchodku spriemeruje zárobky pred a po období starostlivosti a z tejto sumy bude počítať aj odvody za obdobie materskej či rodičovskej dovolenky, upresňuje portál Finsider.

Obdobie starostlivosti o dieťa do 3 rokov (alebo do 18 rokov pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave) sa pri výpočte dôchodku vynechá, ak by malo jeho sumu znížiť. Pri dieťati do 3 rokov to však platí len vtedy, ak ste odpracovali (získali dôchodkové poistenie zo zárobkovej činnosti) minimálne rovnaký čas, aký ste strávili starostlivosťou oň. Táto podmienka neplatí pri výpočte invalidného dôchodku. V každom prípade sa dôchodok vypočíta dvoma spôsobmi – s poistením za toto obdobie aj bez neho – a poistencovi sa prizná tá suma, ktorá je preňho výhodnejšia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poberať môžete aj viacero dôchodkov naraz. Štát vám nič krátiť nebude, dajte si ale pozor…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac