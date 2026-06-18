O pár mesiacov dostanú seniori do schránky dôležitý list. Obsahuje informácie o prepočte penzií

Seniori sa na začiatku roka potešili, keď zistili, že ich čaká prepočítavanie penzií z dôvodu odstránenia nespravodlivosti. Tá vznikla z dôvodu, že niektorí seniori poberali nižšie sumy v čase, keď boli na materskej či rodičovskej dovolenke, a tak sa im aj nižšie sumy počítali vo výpočte celkovej sumy dôchodku.
Podmienka zvyšovania, ktorá odznela, bola, že na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť. Sociálna poisťovňa má pritom na prepočet vyhradené obdobie 5 rokov a sumy neskôr vyplatí spätne.
Prvé rozhodnutia dostanú písomne v januári
Ako sme upozornili v minulosti v článku, plán bol prepočítavať dôchodky v niekoľkých etapách – od najstarších poberateľov dôchodku po najmladších a od jednoduchších prípadov až po tie zložitejšie. Prepočet penzie pri obdobiach starostlivosti o dieťa pritom urobí Sociálna poisťovňa automaticky a netreba o to žiadať. Prvé rozhodnutia by mala začať posielať od januára 2027.
Podľa odhadov Sociálnej poisťovne bude mať po prepočte nárok na zvýšenie sumy dôchodku približne 400-tisíc dôchodcov. Posúdiť bude musieť približne 800-tisíc až jeden milión poberateľov.
Poistencom, ktorým bude dôchodok priznaný v tomto roku a získali obdobie starostlivosti o dieťa, Sociálna poisťovňa sumu ich dôchodku určí opätovne aj novým spôsobom a obdobie starostlivosti o dieťa do sumy započíta podľa nových právnych predpisov. Dôchodky priznané v tomto roku začne prepočítavať v roku 2027.
Rok 2026 je prechodný
„Takýto postup Sociálnej poisťovne stanovuje priamo zákon. Vzhľadom na rozsiahle zmeny v určovaní sumy dôchodku podľa nových právnych predpisov je rok 2026 pre Sociálnu poisťovňu tzv. „prechodný rok“, počas ktorého upraví svoje informačné systémy na určenie sumy dôchodku podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2026,” priblížil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
O novom určení sumy dôchodku bude Sociálna poisťovňa poberateľov informovať v písomnom rozhodnutí. Ak bude nová suma dôchodku vyššia, dôchodok sa bude vyplácať vo výhodnejšej sume. Ak bude nová suma dôchodku nižšia ako suma patriaca k 31. decembru 2025, dôchodok bude poisťovňa naďalej vyplácať v pôvodnej, pre poistenca výhodnej sume.
O koľko by si mohli prilepšiť
Po novom by sa im mali dôchodky zvýšiť nasledovne:
- Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
- Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
- Pri troch deťoch: o 37 eur.
- Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.
Opatrenie sa týka všetkých matiek, ktoré sú už dnes v dôchodku, ale aj tých, ktoré do penzie ešte len pôjdu. Sociálna poisťovňa po novom pri výpočte dôchodku spriemeruje zárobky pred a po období starostlivosti a z tejto sumy bude počítať aj odvody za obdobie materskej či rodičovskej dovolenky, upresňuje portál Finsider.
Obdobie starostlivosti o dieťa do 3 rokov (alebo do 18 rokov pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave) sa pri výpočte dôchodku vynechá, ak by malo jeho sumu znížiť. Pri dieťati do 3 rokov to však platí len vtedy, ak ste odpracovali (získali dôchodkové poistenie zo zárobkovej činnosti) minimálne rovnaký čas, aký ste strávili starostlivosťou oň. Táto podmienka neplatí pri výpočte invalidného dôchodku. V každom prípade sa dôchodok vypočíta dvoma spôsobmi – s poistením za toto obdobie aj bez neho – a poistencovi sa prizná tá suma, ktorá je preňho výhodnejšia.
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