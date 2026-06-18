Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí

Kúpalisko v Hriňovej

Kúpalisko v Hriňovej, foto: TASR – Silvia Tannhauserová

Zuzana Veslíková
Vybrali sme 8 kúpalísk naprieč celým Slovenskom, kde vás vstup vyjde do 8 €.

Návšteva kúpalísk k letu jednoducho patrí. Vybrať sa schladiť k bazénu však nemusí byť lacný špás. Tak ako všade inde, aj ceny vstupného na kúpaliskách rastú. Napriek tomu na Slovensku nájdeme aj také, ktoré si ponechali výšku vstupného z minulej sezóny, čo návštevníkov nepochybne poteší. 

Hľadali sme najlacnejšie kúpaliská na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Stanovili sme si maximálny limit 8 eur na dospelého a vybrali 8 miest, kde si užijete oddych pri vode aj zábavu.

Bratislava – 5,50 €

Začíname v našom hlavnom meste, kde sa počas horúceho leta môžete schladiť napríklad v niektorom z letných kúpalísk, ktoré má pod záštitou Správa telovýchovných a rekreačných zariadení. Môžete zavítať na Zlaté piesky, na kúpalisko Delfín, Krasňany a ďalšie.

Skvelou správou je, že tu ceny od minulého roka nerástli. Spomínané kúpaliská sa tešia pozitívnym recenziám od návštevníkov a ich hodnotenia v recenziách presahujú 4 hviezdičky. Lístok si môžete kúpiť aj cez internet alebo si zaobstarať permanentky, vďaka ktorým ešte ušetríte.

  • Celodenné vstupné dospelí: 5,50 €
  • Deti od 3 do 18 rokov: 4 €
Ružinovské kúpalisko Delfín
Kúpalisko Delfín, foto: TASR – Miroslav Košírer

Hriňová – 7 €

Rovnakou pozitívnou správou o ponechaní výšky vstupného z uplynulej letnej sezóny sa na sociálnej sieti pochválilo aj kúpalisko v Hriňovej. To znamená, že dospelá osoba zaplatí za celodenné vstupné 7 eur a domáci môžu využiť regionálnu zľavu, s ktorou klesá jeho výška ešte o jedno euro.

Kúpalisko v Hriňovej sa teší priaznivým recenziám od návštevníkov a celkovo obstálo na hodnotenie 4,4 hviezdičky z 5. Chvália čisté prostredie a dokonca aj kúpaliskové gastro. V areáli si najmenší prídu na svoje v detskom bazéne a nájdete tu aj plavecký bazén.

  • Celodenné vstupné dospelí: 7 €
  • Dôchodcovia, študenti, ŤZP: 5 €
  • Deti od 0 do 15 rokov: 5 €
Kúpalisko v Hriňovej
Foto: TASR – Silvia Tannhauserová

Dudince – 7,50 €

Na kúpalisku Dudinka, ktoré sa nachádza v meste Dudince v krupinskom okrese, sa niektoré ceny vstupného menili a iné zostali totožné s predošlým rokom. Dospelí, ktorí sa sem vyberú schladiť počas pracovného týždňa, zaplatia za vstup na 3 hodiny rovnako ako uplynulé leto. V sobotu, nedeľu a cez sviatočný deň si však priplatia o 50 centov naviac. Za celodenný vstup zaplatia o 50 centov viac takisto aj deti.

Kúpalisko Dudinka sa teší priaznivým recenziám od návštevníkov a hodnoteniu 4,4 z 5 hviezdičiek, ktoré vychádza z viac ako 2-tisíc hodnotení. Viacerí vyzdvihli možnosti, ktoré ponúka pre deti, vrátane detského bazéna a toboganov. Viacnásobná kritika sa však v tomto prípade objavila na gastro.

  • Vstupné dospelí 3 hodiny od pondelka do piatka: 7,50 €
  • Vstupné dospelí 3 hodiny v sobotu, nedeľu a cez sviatok: 9 €
  • Deti nad 120 cm do dovŕšenia 15 rokov – celodenný vstup: 6,50 €
Kúpalisko Dudinka v Dudinciach
Foto: TASR – Jana Vodnáková

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • kde sme našli najlacnejšie kúpalisko so vstupným len 5 eur;
  • na ktoré kúpaliská sa môžete ísť chladiť za dobré ceny na západnom, strednom a východnom Slovensku;
  • ktoré kúpaliská oproti minulému roku zdraželi a ktoré si naopak ponechali výšku vstupného;
  • aké sú názory návštevníkov na tieto miesta a čo im vyčítajú;
  • prehľad cien pre dospelých aj deti.

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