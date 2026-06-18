V nemocnici v Michalovciach dochádza krv, zúfalí lekári prosia o pomoc. Zásoby sú na kritickej úrovni

Nemocnica Penta Hospitals Michalovce vyzvala na darovanie krvi. Zásoby všetkých krvných skupín sa dostali na kritickú úroveň. Informovala o tom vo štvrtok PR špecialistka predmetnej siete nemocníc v SR Bianka Krejčíová.
Uviedla, že v lete sa každoročne znižuje počet darcov krvi a jej zásoby bývajú nedostatočné. Každá darovaná jednotka môže pomôcť po úrazoch, pri náročných operáciách, onkologickej liečbe, komplikovaných pôrodoch či pri ďalších život ohrozujúcich stavoch, dodala Krejčíová. „Ak ste zdraví a môžete darovať krv, prosíme vás, urobte tak ešte pred odchodom na dovolenku,“ vyzvala.
Pri plánovaní odberu treba myslieť aj na dátum posledného darovania, zdravotný stav a prípadný návrat zo zahraničia, upozornila uvedená PR špecialistka. „Po návšteve niektorých krajín môže byť potrebné darovanie na určitý čas odložiť,“ odôvodnila.
Potrebné informácie poskytnú zdravotníci v darcovskom centre. Ľudia môžu v uvedenej michalovskej nemocnici darovať krv každý utorok, štvrtok a piatok vždy ráno od siedmej do desiatej hodiny. Termín si môžu rezervovať na stránke darujemkrv.sk, ktorá spadá pod uvedenú sieť nemocníc.
Krv chýba aj inde
Zásoby krvi však nechýbajú len v Michalovciach. Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym Rh sú celkovo faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba (NTS) SR. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať.
„Evidujeme pokles zásob krvných prípravkov, nemocničné zariadenia ešte stále zásobujeme bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené. Nájdite si v nasledujúcich dvoch týždňoch čas na darovanie krvi,“ ozrejmila NTS.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
Darovali aj na ministerstve
Na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR sa pritom v pondelok uskutočnil prvý ročník Ministerskej kvapky krvi. Krv prišlo darovať 35 dobrovoľníkov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zároveň vyzval, aby ľudia prišli darovať krv ešte pred letom, keď bývajú zásoby krvi každoročne najnižšie.
„Dnešok je u nás na ministerstve v znamení tej najvzácnejšej tekutiny. Zapojilo sa viac ako tridsať našich kolegov a každému z nich úprimne ďakujem. Darovanie krvi stojí len chvíľu vášho času, no niekomu dokáže vrátiť celý život. Preto povzbudzujem každého, kto je zdravý a môže, aby sa toho nebál a krv daroval,“ povedal minister.
Štátny tajomník MZ SR Michal Štofko pripomenul, že darovanie krvi je prejavom solidarity a každý darca pomáha zachraňovať životy a dáva nádej pacientom, ktorí krv potrebujú v kritických situáciách. „Darovanie krvi zaberie len chvíľu, no niekomu môže zachrániť život. Veľmi si vážim každého, kto sa rozhodne pomôcť týmto mimoriadne dôležitým spôsobom,“ doplnil štátny tajomník MZ SR Ladislav Slobodník.
Pravidelné dopĺňanie zásob krvi je dôležité predovšetkým pre hematoonkologických pacientov, pacientov po transplantáciách a úrazoch, ale napríklad aj pre ženy po pôrode. „Niektoré lieky nie je možné podať pacientovi bez toho, aby sme mu vedeli zabezpečiť krv alebo transfúzne lieky z trombocytov či plazmy. Krv darcov zachraňuje život pri masívnom krvácaní a bez pripravenej krvi sa nezaobídu ani operácie,“ ozrejmila medicínska riaditeľka NTS SR Jana Rosochová.
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