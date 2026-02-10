Petra Vlhová nedokončila jazdu: Návrat po dvoch rokoch nevyšiel podľa jej predstáv

Elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po dvoch rokoch vrátila do súťažného kolotoča. Štartovala v slalome do tímovej kombinácie na ZOH 2026. Svoju jazdu však nedokončila, keď na jednej z bránok spravila chybu. Naša lyžiarka však nespadla a zrejme sa ani nezranila.
Petra Vlhová, ktorá sa vrátila do súťažného diania po vyše dvojročnej pauze zapríčinenej zranením kolena, vyštartovala v slalome ako prvá v poradí. Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová zašla v zjazde do tímovej kombinácie na ZOH 2026 26. čas. Na zjazdovke Tofana v Cortine d’Ampezzo zaostala za najrýchlejšou Američankou Breezy Johnsonovou o 10,07 sekundy.
V prvej časti tímovej kombinácie dosiahla najlepší čas Johnsonová, čerstvá olympijská šampiónka v zjazde síce v technickej strednej časti niekoľkokrát zišla z ideálnej línie, ale rovnako ako v nedeľu nestratila rýchlosť a ideálne jej vyšla spodná kĺzavá pasáž. Vytvorila tak výbornú východiskovú pozíciu krajanke a slalomovej superstar Mikaele Shiffrinovej, ktorá bude popoludní útočiť na zlato. Druhú najlepšiu jazdu predviedla Rakúšanka Ariane Rädlerová, za Johnsonovou zaostala iba o šesť stotín.
Rädlerová využila nízke štartové číslo tri, keď bola ešte dobrá viditeľnosť, s pribúdajúcim časom totiž zjazdovku zahalil tieň. V slalome sa bude snažiť minimálnu stratu skresať jej krajanka Katharina Huberová. Tretia bola v kombinačnom zjazde domáca Talianka Laura Pirovanová s mankom 27 stotín, druhá časť bude patriť jej tímovej partnerke Martine Peterliniovej.
