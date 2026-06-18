Muž našiel spôsob, ako nič nerobiť a zarobiť: Ľudia tomu neveria

Možno sa aj vy občas zamyslíte nad tým, aké by to bolo zarábať, ale tak, aby človek nemusel pohnúť ani prstom. Niektorí ľudia sa vedia šikovne vynájsť a darí sa im to. Ukážkou je muž, ktorý prenajíma svoje auto ako reklamnú plochu.
Je možné zarábať bez práce?
Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom autor prekvapene komentuje spôsob, akým zaujímavým spôsobom jeho sused zarába. „Môj sused má auto s digitálnou reklamnou tabuľou. Také, ktoré zaparkuje niekde a neustále premieta reklamy. Pravidelne s ním nikam nechodí, väčšinu času len stojí na ulici pred jeho domom,“ vysvetľuje.
Dodáva, že reklamnú plochu prenajíma najmä miestnym biznisom, keď informujú o nadchádzajúcich udalostiach. Zamestnanec príde, vyzdvihne ho, počas víkendu ho používa a potom ho vráti späť. Majiteľ auta nemusí nikam ísť, nič robiť, jednoducho zarába z pohodlia svojho domova bez vynaloženia úsilia.
Majiteľ si ani nemusí robiť žiadnu reklamu. Ľudia o ňom vedia a prídu za ním, keď chcú využiť jeho služby. Priznal, že auto má už tri roky a kúpu splatil zo zárobkov v priebehu prvého roka. Samozrejme, niečo musí investovať aj do poistenia a údržby, no vraj sa to oplatí.
my neighbor makes money doing literally nothing
by
u/Disastrous_Yam9688 in
passive_income
Ľudia sú skeptickí
Autor príspevku zvažuje, že by sa pustil do niečoho podobného, ľudia ale majú zmiešané názory. Niektorí neveria, že je to také jednoduché a myslia si, že za tým musí byť niečo viac. Musí si predsa nejakým spôsobom hľadať a udržiavať zákazníkov.
Ďalší majiteľa auta upodozrievajú z toho, že z prímu z reklamy neplatí odvody, inak by sa mu to neoplatilo. Iní dodávajú, že ak chce človek zlepšiť svoj príjem, mal by sa zamerať radšej na správne investovanie. O investovaní sme sa pred časom rozprávali aj s odborníkom na financie Ing. Martinom Šubom. Ten nám prezradil, že investovať sa dá aj v prípade, ak človeku na konci mesiaca ostáva navyše len 20 eur.
Odborník radí, ako investovať
„Pokiaľ nám zostáva v rodinnom rozpočte len menšia čiastka na sporenie, napríklad 20 eur mesačne, aj s ňou sa pravidelným investovaním dajú dosiahnuť pri dlhšom časovom horizonte zaujímavé výsledky. Ak budem investovať 20 eur mesačne do akciových ETF fondov s priemerným ročným výnosom 9 %, za 15 rokov viem nasporiť čiastku na úrovni 7 300 eur,“ vysvetlil pre interez Ing. Šuba.
Dodal, že vklad sa v priebehu 15 rokov zdvojnásobí. „Ak by som začal investovať 20 eur mesačne pri narodení dieťaťa a budem tak robiť pravidelne až do jeho 25. roku, teda do momentu, kým skončí vysokú školu, môžem dieťaťu nasporiť sumu 21 000 eur. Pričom vklad za celé obdobie by bol 6 000 eur, to znamená, že sa viac ako strojnásobí.“
Nezabúdajte na finančnú rezervu
Odborník na financie vysvetľuje, že toto je len jeden z príkladov z praxe. Netreba zúfať, ak človeku z výplaty ostáva len malá čiastka. Stačí investovať bezpečne a rozumne a v priebehu rokov dokážete postupne vybudovať majetok pre seba a svoje deti.
Dbať by ste mali aj o to, aby ste vždy mali odloženú finančnú rezervu, ktorá vám pomôže preklenúť nečakané náročnejšie obdobia. „V rodinách, ktoré už teraz cítia tlak na svoj mesačný rozpočet, by som sa pozrel na výdavky a skúsil sa sústrediť na tvorbu finančnej rezervy. V prípade, že by niektorý z členov domácnosti prišiel o prácu, aby si vedeli vytvorenou rezervou, ktorá by mala byť aspoň vo výške 6 mesačných príjmov, pokryť svoje bežné účty a potreby,“ dozvedeli sme sa.
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