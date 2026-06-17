Nový poľský reťazec otvára prvú predajňu na Slovensku. Nakupovať v nej budeme už v lete

OC Centro Nitra

Foto: interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Nový poľský reťazec Martes Sport čoskoro otvorí svoju prvú kamennú prevádzku na našom trhu. Stane sa to už budúci mesiac v Nitre.

Slovenský trh so športovým tovarom sa už onedlho dočká ďalšieho veľkého hráča. Poľský reťazec Martes Sport otvorí svoju historicky prvú kamennú predajňu na Slovensku v nákupnom centre OC Centro Nitra. Podľa dostupných informácií by mala predajňa otvoriť svoje brány už v júli 2026. Reťazec spustil aj svoj e-shop, zákazníci na našom území si teda môžu pozrieť, aký sortiment a najmä aké ceny reťazec ponúka.

Pre slovenských zákazníkov to znamená širší výber športového tovaru a zároveň ďalšieho silného konkurenta pre etablované siete so športovým oblečením a s doplnkami. Zahraničné reťazce často začínajú v hlavnom meste, Martes Sport si však zvolil Nitru ako testovacie a regionálne centrum. OC Centro Nitra v poslednom čase intenzívne rozširuje nájomcov a poľský obchodník sa pridal k tomuto zoznamu.

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Martes Sport otvorí svoju predajňu v mesiaci júl,“ vyjadrila sa pre interez Simona Užovičová z marketingového oddelenia OC Centro Nitra.

Jeden z najväčších hráčov na poľskom trhu

Martes Sport je poľský reťazec športových predajní so sídlom v Bielsku-Białej, ktorý pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov. Patrí medzi popredných predajcov športového oblečenia, obuvi, vybavenia a doplnkov v strednej a vo východnej Európe. O jeho vstupe na náš trh sme informovali exkluzívne prví v samostatnom článku.

Pripravovaná predajňa Martes Sport v OC Centro Nitra
Foto: interez.sk

Sieť prevádzkuje viac než 350 kamenných predajní v Poľsku, Českej republike a Rumunsku. Zákazníkom ponúka široký sortiment produktov známych značiek pre rôzne druhy športov, vrátane etablovaných značiek Adidas, Puma, Columbia, Salomon, Jack Wolfskin či Hi-Tec.

Vlastné značky a spustený e-shop

Na slovenskom trhu bude Martes Sport konkurenciou reťazcom ako Exisport, Sportisimo a Decathlon, ale aj medzinárodným značkám ako Intersport či Sports Direct. Paradoxom je, že predajňa Exisport sa nachádza v rovnakom obchodnom centre. Poliaci sa teda neboja konkurencie.

Predajňa Exisport v OC Centro Nitra
Foto: interez.sk

Na rozdiel od spomínaných konkurentov sa Martes Sport výraznejšie opiera o vlastné značky, ktoré sú zamerané najmä na zákazníkov hľadajúcich priaznivý pomer ceny a výkonu. V Poľsku je reťazec známy častými výpredajmi a akciovými ponukami.

Do portfólia skupiny teda patria menej známe značky Elbrus, Iguana, AquaWave, Coolslide, Bejo, Radvik či Huari. Okrem toho distribuuje aj licencované športové značky ako Magnum, Arena, HEAD, Speedo alebo Craft. Práve tie by mohli byť pre Slovákov zaujímavé. Nový poľský reťazec tak môže zvýšiť konkurenciu a tlak na ceny športového vybavenia.

Reťazec má už spustený e-shop pre Slovensko, takže zákazníci si môžu pozrieť cenové rozpätie produktov a nakupovať online ešte pred otvorením kamennej predajne.

Predajňa Muller v OC Centro Nitra
Foto: interez.sk

Okrem Martes Sport do centra v posledných mesiacoch zavítali Woolworth, nemecký Müller, svoju predajňu tu rozšíril reťazec Billa a rovnako prešla rekonštrukciou sieť drogérií DM, ktorá sa stala najväčšou pobočkou predajcu v meste.

Billa prešla výraznou zmenou

Súčasťou rozsiahlej modernizácie obchodného centra je aj zrekonštruovaná predajňa reťazca Billa, ktorá po viac než mesiaci opäť privítala zákazníkov. Obchod prešiel výraznou premenou.

Získal väčšiu predajnú plochu, modernejšie usporiadanie a vzdušnejší interiér podľa najnovšieho konceptu reťazca. Novinkou sú viaceré služby zamerané na pohodlie a čerstvé potraviny, vrátane čerstvo lisovaných džúsov, samoobslužného pultu s orechmi a so sušeným ovocím, šalátového baru či ponuky hotových jedál a delikates.

Vynovená predajňa Billa v OC Centro Nitra
Foto: interez.sk

Zákazníci môžu po novom využiť aj švédske stoly s pripravenými pokrmami. Modernizovaná prevádzka sa zároveň stala najväčšou predajňou Billa v Nitre, čím potvrdzuje ambíciu centra prilákať návštevníkov nielen novými obchodmi, ale aj kvalitnejšími službami a komfortnejším nakupovaním.

Reťazec skončil v hlbokej strate

Modernizácia predajne v Nitre prichádza v období, keď sa spoločnosť snaží zefektívňovať svoje fungovanie a zároveň pokračovať v investíciách do obchodnej siete. Ako sme nedávno informovali v samostatnom článku, Billa síce vlani zvýšila tržby na 923 miliónov eur, no hospodársky výsledok sa medziročne zhoršil o takmer 16 miliónov eur a reťazec skončil v strate približne osem miliónov eur.

Firma tento vývoj pripisuje najmä rastúcim nákladom, konsolidačným opatreniam štátu, vyšším cenám energií či zmenám v nákupnom správaní zákazníkov. Napriek náročnému obdobiu však pokračuje v modernizácii svojich prevádzok. Zrekonštruovaná predajňa v OC Centro Nitra je toho dôkazom.

Po rozsiahlej obnove sa stala najväčšou predajňou v meste a zároveň súčasťou širšej transformácie obchodného centra. Reťazec pritom na rok 2026 plánuje otvoriť približne desať nových predajní a pokračovať v rekonštrukcii ďalších prevádzok po celom Slovensku.

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