Kvíz: Poznáš aspoň základy chémie? Na otázkach z učebnice pohorí 8 z 10 Slovákov

V našom dnešnom kvíze sa nebudeš musieť rovnať ani Marie Curie, ani Alfredovi Nobelovi, a dokonca ani fiktívnemu Sheldonovi Cooperovi. Nechceme od teba zložité rovnice, výpočty ani príklady… Vlastne od teba chceme úplné minimum.
Náš dnešný kvíz si prepožičal témy, ktoré bežne preberajú žiaci 8. ročníka základnej školy.
Chémia im síce už nie je úplne cudzia, no maturovať sa rozhodne nechystajú. V tomto ročníku sa učia všetko o prvkoch, reakciách, zlúčeninách a väzbách. Ide o úplné základy a ty dnes budeš mať možnosť zistiť, či si na všetko stále pamätáš. Koľko bodov sa ti podarí získať?
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