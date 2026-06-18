Soňa Müllerová žiari na dovolenke pri mori. V štýlovom outfite ukázala, čo jej dnes robí dobre

Soňa Mullerová aj so psíkom menom Yama

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Pri mori si dopriala niečo, na čo veľa žien zabúda. Chvíľu len pre seba.

Soňa Müllerová si aktuálne užíva dovolenkové dni v Chorvátsku, kde si pri mori dopriala pokoj, voľnosť aj čas sama pre seba. Na ostrove Brač ukázala, že radosť môže mať aj jednoduchú podobu – letný outfit, vlastné tempo a chvíľu, v ktorej človek nikam nemusí.

Moderátorka Soňa Müllerová sa na Instagrame podelila o príspevok z dovolenky, ku ktorému pridala aj krátke video. Zachytená je v krásnom letnom outfite, ktorý jej mimoriadne pristane a ešte viac zvýrazňuje jej uvoľnenú dovolenkovú náladu. Soňa si momentálne užíva dni v Chorvátsku, konkrétne na malebnom ostrove Brač, odkiaľ už fanúšikom ukázala viacero záberov. Tentoraz zaujala najmä pokojom, prirodzenosťou a radosťou, ktorú z nej cítiť na prvý pohľad.

Soňa Mullerová
Foto: Profimedia

Sama pri mori si užíva slobodu

Soňa opäť ako vždy ukázala, že v jednoduchosti je sila. Vo videu z Chorvátska sa len tak prechádza po prímorskej uličke obklopenej palmami a celá atmosféra zosobňuje presne to, čo od letnej dovolenky človek očakáva – pohodu, pokoj a žiadny stres. Stavila na úplnú klasiku. Voľnú čiernu blúzku skombinovala s bielou sukňou, teniskami, kabelkou a výraznou šatkou vo vlasoch.

Celé to spolu pekne ladilo, pôsobilo ľahko, dovolenkovo a bez toho, aby outfit vyzeral príliš premyslene. Pri Soni to však nie je žiadne prekvapenie. Už počas výletu do Paríža s dcérou Emou ukázala, že má cit pre módu, vie sa obliecť elegantne a zároveň prirodzene. Ani tentoraz netlačila na pílu a z celého videa vyžaruje, že si chvíle pri mori naozaj užíva.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

K príspevku pridala myšlienku, ktorá vystihla jej aktuálne nastavenie: „Radosť nie je luxus, ale biologická potreba”. Soňa je síce známa aj ako moderátorka Dámskeho klubu, kde diváci vidia najmä jej profesionálnu stránku, no mimo kamier ukazuje aj uvoľnenejšiu a osobnejšiu polohu.

Podobne ako v zákulisí relácie, kde sa podľa záberov s Karin Majtánovou odohrávajú aj obyčajné ľudské momenty po skončení vysielania, aj na Brači pôsobí najmä autenticky a spokojne.

Radosť nie je luxus, napísala

Soňa Müllerová sa na nič nehrala a otvorene priznala, že tie slová skrátka presne vystihujú jej momentálne pocity. „Nemám to zo svojej hlavy, ale tento citát presne vystihuje moje momentálne nastavenie, keď vo mne ožíva kúsok dieťaťa a zrelej ženy, ktorá si užíva dovolenku mori celkom sama,“ napísala.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Práve v týchto slovách sa našlo veľa žien. Soňa pomenovala pocit, ktorý človek často odkladá bokom – dopriať si chvíľu len pre seba, bez povinností, bez vysvetľovania a bez potreby niekomu sa prispôsobovať. Pri mori v sebe spojila hravosť aj pokoj ženy, ktorá už vie, že radosť netreba odkladať na neskôr.

Dovolenka osamote môže byť očistou duše

Pod príspevkom sa zbehlo zopár reakcií fanúšičiek, ktoré Soňu podporili a ocenili jej dovolenkové nastavenie. Jedna z komentujúcich jej napísala: „Sila, že to dokážete!“

Ďalšia fanúšička sa podelila o vlastnú skúsenosť z Brača a priznala, že pobyt pri mori na ňu pôsobí podobne: „Plne súhlasím som na Brači teraz a je to očista duše kľud pokoj a cítim sa šťastná a v mojom veku 63 ako tínedžerka niečo na tom je… chodím sem už druhý rok s manželom a prídeme určite zas.“

Medzi komentármi sa objavil aj odkaz od fanúšičky, ktorá zrejme spoznala miesto, kde bolo video natočené. Krátko napísala: „Sutivan. Krásna žena.“ Ďalšia fanúšička jej popriala už len jediné: „V kľude užívajte.“

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Podobné reakcie len potvrdili, že Soňa Müllerová trafila tému, v ktorej sa našlo veľa žien. Dovolenka osamote nemusí pôsobiť smutne ani zvláštne. Niekedy je to presne ten priestor, ktorý človek potrebuje, aby si oddýchol, nadýchol sa a bol chvíľu iba sám so sebou. 

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