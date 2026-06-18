MS vo futbale 2026 sú v plnom prúde: NBS pripomína futbalový triumf novou 2-eurovou mincou

Kým fanúšikovia sledujú zápasy Majstrovstiev sveta vo futbale 2026, Národná banka Slovenska pripomína jeden z najväčších úspechov našej futbalovej histórie. Nová pamätná 2-eurová minca vydaná pri príležitosti 50. výročia triumfu Československa na ME 1976 vzdáva hold legendárnemu víťazstvu aj nezabudnuteľnej Panenkovej penalte.
Pamätné 2-eurové mince patria k ľahko dostupným zberateľským artiklom. Ich hodnota je vyššia, ak pochádzajú priamo z bankovej rolky alebo sú zabalené v tzv. coincard-e. Na minciach sú zobrazované rôzne témy – od historických udalostí a budov až po šport. Ako uvádza numizmatický portál www.nunofi.sk, športové motívy patria medzi obľúbené témy zberateľských emisií v rámci eurozóny.
Prvou 2 euro mincou približujúcou športové udalosti bola minca z roku 2004, vydaná pri príležitosti konania olympijských hier v Grécku. Odvtedy sa na mince dostali mnohé ďalšie športové podujatia, ako napríklad zimné olympijské hry v Turíne. Zo slovenských 2€ mincí môžeme spomenúť napríklad tú, ktorá pripomína 100. výročie konania prvého medzinárodného športového turnaja na území Slovenskej republiky – Majstrovstiev Európy v hokeji.
Národná banka Slovenska pokračuje v trende pripomínania si významných športových úspechov, ktoré sa zapísali do dejín. Preto bola do emisného plánu na rok 2026 zaradená minca pripomínajúca víťazstvo futbalistov Československa na Majstrovstvách Európy. Podľa informácií zverejnených na numizmatickom portáli www.nunofi.sk ide o jednu z najočakávanejších slovenských pamätných emisií roka 2026.
Minca je pripomienkou, že aj malé Československo dokázalo zvíťaziť na európskom šampionáte. Na turnaji v Juhoslávii v roku 1976 hrali síce len štyri tímy, no Československo odohralo náročné zápasy so Západným Nemeckom, Holandskom a domácou Juhosláviou. Pre porovnanie, dnes sa na Majstrovstvách Európy zúčastňuje až 24 štátov.
Na finálový zápas v Belehrade nastúpil výber Československa proti tímu zo Západného Nemecka. Zápas sa vyvíjal priaznivejšie pre Československo, no hráči Západného Nemecka v závere vyrovnali na 2:2 a o víťazovi museli rozhodnúť penalty. Práve v nich rozhodol legendárny Antonín Panenka, ktorý namiesto prudkej strely jemne podkopol loptu do brány. Tento typ penalty sa odvtedy nenazýva inak ako „Panenka“. Po finále sa hráči porazeného Západného Nemecka zachovali športovo a podľa spomienok našich futbalistov pozvali súperov na spoločné pivo.
Tento športový úspech zobrazuje nová 2 euro minca, do ktorej súťaže na realizáciu sa prihlásilo až 43 výtvarných návrhov od 15 autorov. Víťazný návrh vytvoril Matěj Hanuš. Zobrazuje futbalistu s loptou obklopeného vavrínovými ratolesťami, ktoré symbolizujú triumfálne víťazstvo na ME 1976. Súčasťou grafiky je text s názvom udalosti a letopočty „1976“ a „2026“. Minca je vyhotovená v dvoch variantoch: v bežnom vyhotovení (balená v rolkách) a vo verzii Proof (uložená v plastovom obale). Bližšie informácie o jednotlivých vyhotoveniach mince prináša aj numizmatický portál www.nunofi.sk.
Nová 2 euro minca má ambíciu pripomínať v celej Európe taký dôležitý okamih, akým bolo víťazstvo na Majstrovstvách Európy v roku 1976. Ako pripomína numizmatický portál www.nunofi.sk, ide o emisiu, ktorá spája športovú históriu s moderným zberateľstvom a osloví nielen fanúšikov futbalu, ale aj numizmatikov.
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