Na slovenských vodičov majú striehnuť nové automatické radary: Zistilo sa však viacero pochybení

Majú merať rýchlosť, kontrolovať prejazdy na červenú a vodičom posielať pokuty do poštovej schránky. Nové automatické radary a inteligentné kamery by pritom mali na slovenských vodičov striehnuť už tento mesiac.
Na kompetentných pritom tlačí čas a na projekt je vyčlenených 30 miliónov eur. Je však otázne, ako to chce vláda stihnúť, termín je totiž do konca júna a nevyzerá to vôbec dobre. Téme sa venoval portál tnlive. Matúš Šutaj Eštok však tvrdí, že to stihnú a požiadavky EÚ budú naplnené. Radarov pritom malo byť podľa portálu viac ako 200 a pribudnúť malo aj 50 inteligentných kamier.
Viacero pochybení
Problémom je, že radary stále nie sú ani len nakúpené a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil viacero porušení zo strany Ministerstva vnútra (MV) SR pri zákazke Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky. Vyčíta mu neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Simona Brejová.
ÚVO zároveň vyčíta ministerstvu aj neprimerane krátke predĺženie lehoty na prekladanie ponúk. „Kontrolóri okrem toho konštatovali aj porušenie princípu transparentnosti a proporcionality, keď ministerstvo vnútra zakomponovalo do zmluvy osobitnú podmienku v podobe dodania funkčného testu konceptu bez toho, aby vymedzilo kľúčové požiadavky na jeho realizáciu,“ uviedla Brejová.
Poukázala, že úrad vykonal kontrolu nákupu ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podalo samotné ministerstvo vnútra. „Samotný proces kontroly, respektíve jej dĺžku, ovplyvnilo vypracovanie rozsiahleho odborného stanoviska, na potrebu ktorého bol kontrolovaný vopred upozornený,“ priblížila hovorkyňa. Zistené skutočnosti mohli podľa úradu ovplyvniť výsledok verejného obstarávania.
Pribúdajú aj iné merače
Na slovenských cestách však pribúdajú aj iné merače, že tie zamerané na pokutovanie vodičov. Na frekventovanej križovatke na ceste I/75 v Lučenci namontovali merače dopravy. Získané údaje o počte vozidiel a zaťažení križovatky na hlavnom výjazde z mesta na Opatovú budú slúžiť ako podklad na vypracovanie odbornej štúdie, ktorá má priniesť návrhy riešení komplikovanej dopravnej situácie v lokalite. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Dočasné merače intenzity dopravy boli v uplynulých dňoch nainštalované na križovatke cesty I/75 s ulicami Továrenská a Parašutistov. Križovatka na hlavnom výjazde z Lučenca na Opatovú patrí medzi najvyťaženejšie dopravné lokality v meste. Vybudovaná bola pred niekoľkými desaťročiami a podľa radnice už pri súčasnej intenzite dopravy nespĺňa požiadavky na plynulú premávku.
Najväčšie problémy v križovatke vznikajú v čase dopravných špičiek, komplikovaná je najmä situácia pre vodičov odbočujúcich vľavo. Samospráva po dohode so Slovenskou správou ciest zabezpečuje vypracovanie odbornej dopravnej štúdie, ktorej súčasťou majú byť návrhy konkrétnych riešení. Štúdiu bude mesto realizovať spolu s odborníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline, projekt je rozdelený do dvoch etáp.
„Prvá etapa sa zameriava na dopravno-inžiniersky prieskum, rozbor a analýzu dopravy. Jej súčasťou je zabezpečenie aktuálnych dopravných podkladov, realizácia dopravného prieskumu, vyhodnotenie kapacity križovatky a priebehu dopravných prúdov, ako aj spracovanie dopravno-technickej správy s mapovými a diagramovými výstupmi. Výsledkom budú odporúčania pre ďalšie kroky pri riešení dopravnej situácie,“ priblížila Baboľová.
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