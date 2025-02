V odpadkoch leží 719 miliónov: Muž sa roky snaží dostať k svojej bitcoinovej peňaženke, toto chce urobiť

Príbeh muža, ktorého partnerka omylom vyhodila na skládku bitcoinovú peňaženku v hodnote vyše 719 miliónov eur, obletel médiá už niekoľkokrát. Aj my sme vás informovali o tom, že si našiel tím špecialistov, ktorí by dokázali skládku bezpečne prehľadať. Mesto však odmieta ustúpiť a prehľadanie odpadkov nepovolil ani súd. Nešťastník tak chce podniknúť ďalší krok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na skládke leží 719 miliónov

Ako informuje The Guardian, James Howells už vyše 10 rokov bojuje s mestom, ale aj so súdmi. Jeho bitcoinová peňaženka totiž omylom skončila na skládke a Howells verí, že ak by dostal povolenie, dokázal by ju nájsť. Hodnota bitcoinov, ktoré na nej má, sa v súčasnosti šplhá k 600 miliónom libier, čo je v prepočte viac ako 719 miliónov eur.

James minulý mesiac prehral súdny spor, v ktorom sa snažil prinútiť mestskú radu Newportu, aby mu konečne hľadanie pevného disku povolila. Mestská rada navyše ohlásila, že plánuje skládku uzavrieť a zapečatiť, čo by Howellsovu snahu zmarilo nadobro. Na pozemku by mali byť rozmiestnené solárne panely.

Mesto mu kladie polená pod nohy

Pre Howellsa bolo toto zistenie vskutku veľkým prekvapením. Mestská rada totiž pred súdom tvrdila, že nemôže skládku uzavrieť len preto, aby ju Howells mohol prehľadať. Malo by to totiž negatívny dosah na miestnych obyvateľov. Je však ochotná skládku uzavrieť kvôli solárnym panelom. Priznáva, že uzavretie skládky v nasledujúcich rokoch očakával, keďže jej kapacita je takmer naplnená. Nečakal ale, že k tomu dôjde tak skoro.

Nešťastný muž sa preto rozhodol podniknúť ďalší odvážny krok, a to kúpu pozemkov aj so skládkou. Je tiež ochotný diskutovať s investičnými partnermi. Je ale veľmi otázne, či mesto k takémuto predaju pristúpi, keďže Howellsovi hádže pod nohy polená na každom kroku. Tvrdí tiež napríklad, že momentom, kedy sa pevný disk ocitol na skládke, stal sa majetkom mesta, s čím ale Howells nesúhlasí. Mestská rada sa k Howellsovým ďalším plánom zatiaľ nevyjadrila.