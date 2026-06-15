Británia zakáže sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov. Rozhodnutie začne platiť v roku 2027

Ikony aplikácii sociálnych sietí

Foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Ak technologické spoločnosti budú proti tomuto kroku, britská vláda podnikne náležité opatrenia.

Vo Veľkej Británii zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí, uviedol v pondelok v Londýne premiér Keir Starmer, ktorý toto rozhodnutie svojej vlády označil za významné pre celú krajinu. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Starmer na tlačovej konferencii vysvetlil, že vládne opatrenie má chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním elektronických zariadení. Zdôraznil, že „v otázke bezpečnosti a šťastia detí nie je pripravený robiť kompromisy“.

Doplnil, že ak technologické spoločnosti budú proti tomuto kroku, vláda podnikne náležité opatrenia.

Londýn
Ilustračná foto: Pexels

Viaceré krajiny vidia, čo robia sociálne siete s deťmi

AP konštatovala, že týmto rozhodnutím britskej vlády sa Spojené kráľovstvo stáva súčasťou celosvetového trendu sprísňovania bezpečnosti detí v online priestore. Austrália, Brazília, Indonézia a Kanada už totiž takúto legislatívu zaviedli alebo oznámili vekové obmedzenia pre prístup detí na sociálne siete. Dánsko, Francúzsko, Južná Kórea, Španielsko a Thajsko zase podobné opatrenia skúmajú alebo pripravujú.

Premiér uviedol, že opatrenia prijímané Britániou môžu ísť „o niečo ďalej“ než zákaz pre osoby mladšie ako 16 rokov v Austrálii.

Presný zoznam mobilných aplikácií, ktorých sa vládne opatrenie bude týkať, Starmer neoznámil, ale denník The Sunday Times napísal, že zákaz by sa mohol týkať platforiem ako TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick a Reddit.

Britská vláda zároveň plánuje zakročiť proti tomu, aby neznáme osoby mohli kontaktovať deti na herných a livestreamovacích platformách.

 

Starmer, ktorý rieši veľkú kritiku z radov vlastnej Labouristickej strany, uviedol, že vláda je presvedčená o účinnosti opatrenia napriek skepticizmu časti organizácií na ochranu detí. Od svojho plánu si sľubuje „výrazný pokles počtu detí na sociálnych sieťach“ a tiež „kultúrnu zmenu“.

Regulácia môže byť aj kontraproduktívna

Rozhodnutie britskej vlády nasledovalo po jej prieskume verejnej mienky, do ktorého sa zapojilo 116 000 ľudí z radov rodičov, zamestnancov technologického sektora a detí. Išlo o druhú najväčšiu spätnú väzbu v histórii podobných vládnych prieskumov v Británii.

Ikony aplikácií sociálnych sietí
Ilustračná foto: Pexels

Väčšina respondentov podporila zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov, uviedla ministerka kultúry Lisa Nandyová.

Americké veľvyslanectvo v Londýne medzičasom upozornilo, že takáto regulácia môže vyvolať napätie s USA, môže zasahovať do slobody prejavu a zvyšovať záťaž pre americké technologické firmy.

Odborník na komunikačné systémy z Cambridgeskej univerzity Jon Crowcroft upozornil, že podporovatelia zákazu majú síce dobré úmysly, ale vládne opatrenie môže byť kontraproduktívne. Podľa neho totiž existuje riziko, že používatelia sa presunú na horšie platformy. Dodal, že aj technické vynucovanie zákazu bude ťažké.

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