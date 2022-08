Muž, ktorý omylom vyhodil disk s bitcoinmi v hodnote 180 miliónov, má plán, ako ich získať späť: Pomôže mu táto vec

Tento muž patrí medzi tých najväčších smoliarov na svete. Počítačový inžinier totiž omylom vyhodil pevný disk s množstvom bitcoinov. V súčasnosti by virtuálna peňaženka mala hodnotu takmer 180 miliónov eur. Muž je odhodlaný prekopať tony odpadu na skládke za pomoci umelej inteligencie.

Pevný disk omylom vyhodil v roku 2013

V roku 2013 sa počítačový inžinier James Howells rozhodol, že sa zbaví svojho starého počítača. Spolu s ním omylom vyhodil aj pevný disk, na ktorom mal uložené bitcoiny. Ich hodnota by dnes podľa portálu The Guardian dosahovala takmer 180 miliónov eur. James si je istý, že disk sa nachádza niekde na skládke odpadu v Newporte a je odhodlaný získať ho po rokoch späť.

James už niekoľkokrát mesto požiadal o povolenie skládku prehľadať, jeho žiadosť ale bola zakaždým zamietnutá. Zosnoval ale plán, ktorého súčasťou je umelá inteligencia. Aby sa prekopal tonami odpadkov, potrebuje robotické rameno, ktoré smetie umiestni do zariadenia, ktoré by dal dočasne postaviť vedľa skládky. V ňom by sa odpad triedil ručne.



Súčasťou jeho plánu majú byť aj odborníci na životné prostredie, mesto mu totiž žiadosti doteraz zamietalo práve kvôli obavám z toho, aký to bude mať dopad na okolie. Obáva sa toho, že prekopanie skládky bude mať neblahé ekologické následky. James plánuje zamestnať aj robotických psov, aby sa stratený pevný disk nikto nepokúsil ukradnúť. Pomáhať mu teda budú musieť aj odborníci na umelú inteligenciu.

Mesto mu odmieta udeliť povolenie

James priznáva, že samotné prekopanie skládky je poriadne náročná operácia a vyžaduje si množstvo finančných prostriedkov. Ak by sa mu ale podarilo nájsť disk so 180 miliónmi eur, niet pochýb o tom, že by to stálo za to. Podľa Jamesa by pátranie mohlo trvať približne 9 až 12 mesiacov. Je však otázne, či bude úspešné.

Aj keď napokon povolenie od mesta dostane, možno disk vôbec nenájde. Ak ho aj nájde, stále existuje možnosť, že k bitcoinom, ktoré na ňom sú, sa nebude vedieť dostať. Sľubuje však, že ak sa to podarí, časť peňazí investuje do podpory Newportu. Dúfa napríklad, že na mieste, kde je skládka, sa mu možno podarí postaviť niekoľko veterných turbín. Žiaľ, ani to mesto zatiaľ nepresvedčilo, aby mu povolenie udelili. Jamesovi tak neostáva nič iné, len sa pokúšať ďalej.