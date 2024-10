V bitcoinovej peňaženke má takmer 600 miliónov: Omylom ju vyhodil na skládku, mesto mu ale odmieta povoliť hľadanie

James Howells asi patrí k tým najväčším smoliarom na svete. Pred niekoľkými rokmi nešťastne prišiel o bitcoinovú peňaženku. V súčasnosti sa jej hodnota šplhá k takmer 600 miliónom eur. Mesto mu ale nedovolí pokúsiť sa ju nájsť, rozhodol sa preto podať žalobu.

Mesto odmieta hľadanie povoliť

Ako informuje web Mirror, 39-ročný James Howells ešte v roku 2013 omylom vyhodil bitcoinovú peňaženku, v ktorej mal 8 000 bitcoinov. Počas jarného upratovania kancelárie pevný disk omylom hodil k odpadkom a jeho partnerka ich odniesla do kontajnera. Už vyše 10 rokov sa k peňaženke s kryptomenou márne snaží dostať.

Hodnota bitcoinov od čias, kedy o pevný disk prišiel, vystrelila. V čase, keď dosahovala maximum, mal v peňaženke takmer 500 miliónov libier, čo je v prepočte takmer 600 miliónov eur. Podľa Wales Online sa James už roky snaží mesto presvedčiť, aby mu povolilo skládku prekopať a pokúsiť sa pevný disk nájsť, no márne. Rozhodol sa preto podať žalobu a žiadať náhradu škody vo výške maximálnej hodnoty bitcoinov, ktoré v peňaženke má.

Muž dúfa, že tak mesto prinúti zmeniť názor a dovolí mu prekopať skládku, aby sa vyhlo legálnym ťažkostiam. Howells už dokonca našiel tím odborníkov, ktorí by boli ochotní prácu vykonať zadarmo, aj keď reálne by stála približne 10 miliónov libier (takmer 12 miliónov eur). Mestu dokonca ponúkol odmenu vo výške 10 % toho, čo má v bitcoinovej peňaženke v prípade, ak by sa ju podarilo nájsť.

Priveľké environmentálne riziko

Howells tvrdí, že ak by mu mesto vyšlo v ústrety už pred desiatimi rokmi, dnes to tam mohlo vyzerať ako vo Vegas alebo v Dubaji. Myslí si, že raz by mohla mať jeho bitcoinová peňaženka dokonca miliardovú hodnotu. Muž sa jednoducho odmieta vzdať nádeje, že pevný disk raz nájde. Dokonca sa vzdal svojej práce a označil hľadanie za svoju životnú misiu a operáciu na plný úväzok.

Ak by sa disk podarilo nájsť, existuje 80 % šanca, že by sa podarilo dostať k obsahu peňaženky. Mesto má ale obavy z toho, aký vplyv bude mať Howellsovo pátranie na životné prostredie. Muž ale verí, že tím odborníkov by to dokázal vykonať s minimálnymi negatívnymi následkami a pomôcť by mohla aj umelá inteligencia. Mesto svoje rozhodnutie navyše obhajuje tvrdením, že keď sa pevný disk dostal na skládku, stal sa majetkom mesta. Howellsovi právnici to ale považujú za nonsens.