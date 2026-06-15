Film Project Hail Mary s vysokým hodnotením si môžete pozrieť z pohodlia obývačky. V kinách zožal úspech

Pravdepodobne jeden z najlepších filmov tohto roka Project Hail Mary dorazil na streamovaciu platformu len pár mesiacov od jeho premiéry. O tom, že si ho diváci zamilovali, niet pochýb. V kinách zožal obrovský úspech a teraz valcuje rebríčky sledovanosti. Má výborné hodnotenie.
Nový film s názvom Posledná šanca (Project Hail Mary) sa radí medzi viaceré žánre – sci-fi, dráma a dobrodružný. Snímka bola natočená na základe knižnej predlohy amerického spisovateľa Andyho Weira, ktorý má na svojom konte aj Marťana (The Martian), podľa ktorého vznikla rovnako úspešná filmová adaptácia s rovnomenným názvom.
V hlavnej úlohe Ryan Gosling
Hlavnou postavou príbehu je Ryland Grace, učiteľ biológie na základnej škole a astronaut proti svojej vôli. Ryland sa jedného dňa prebudí na vesmírnej lodi úplne sám, vzdialený mnoho svetelných rokov od domova, bez akejkoľvek spomienky či tušenia, čo vo vesmíre robí a ako sa sem dostal.
Postupne sa mu však pamäť vracia a zisťuje, že jeho úlohou je vyriešiť záhadu zomierajúcich hviezd – vrátane Slnka. Aby zabránil vyhynutiu ľudstva, musí využiť všetky svoje vedecké poznatky, netradičné nápady a aj pomoc nečakaného spojenca z hlbokého vesmíru.
Hlavnú úlohu stvárnil slávny kanadský herec Ryan Gosling, ktorého môžete poznať z viacerých úspešných filmov – Kaskadér (Fall Guy), La La Land, Bláznivá hlúpa láska (Crazy Stupid Love), Vodič (Drive) či The Gray Man.
V kinách si ho diváci zamilovali
V slovenských kinách, kde mal premiéru v marci tohto roka, zožal obrovský úspech. Videlo ho viac ako 80-tisíc divákov, pričom dosiahol tržby takmer 775-tisíc eur. Celosvetovo sa vyšplhal až na sumu 681 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 589 miliónov eur.
Rovnako úspešný je aj na filmovom portáli ČSFD, kde mu diváci udelili výborné hodnotenie – až 84 %. Na ČSFD môžete nájsť aj obrovské množstvo pozitívnych recenzií, diváci chvália takmer úplne všetko. Vyzdvihujú najmä dynamický dej a silné momenty, ktoré vás dojmú.
“Zábavný film od prvej do poslednej minúty. Napriek tomu, že má vyše dve a pol hodiny, ani raz som sa nenudil. Tempo je výborne nastavené, dej neustále drží pozornosť, nič sa neťahá a stále sa niečo deje.”
“Ako divák som sa veľmi bavil a dočkal sa viacerých silných momentov – dojímavých aj spolupatričných. Už dlho som v kine tento pocit nemal, a to takmer počas celého filmu. Odporúčam.”
“Ani nedokážem popísať slovami, ako veľmi som si tento film užil. Z kina som odchádzal nadšený.” Chvália diváci.
Aktuálne valcuje rebríčky sledovanosti
Výbornou správou je, že si ho už môžete pozrieť aj z pohodlia vašej obývačky. Pred pár dňami mal totiž premiéru na streamovacej platforme Apple TV+, kde je medzi divákmi veľmi obľúbený, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Ak však nie ste fanúšikom sci-fi príbehov, máme pre vás dva tipy na skvelé komédie. Na streamovacom gigante Netflix nájdete novú romantickú komédiu Office Romance, ktorá je poriadne pikantná a v ktorej sa do seba zamilujú ikonická Jennifer Lopez a Brett Goldstein.
Do kina vyrazte na novú českú komédiu Pět švestek, ktorá vás zavedie do Grécka, kde sa budete plaviť na otvorenom mori s piatimi priateľmi v dôchodkovom veku a objavovať idylické zátoky a vychutnávať si nádherné západy slnka.
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