Film Project Hail Mary s vysokým hodnotením si môžete pozrieť z pohodlia obývačky. V kinách zožal úspech

Ryan Gosling vo filme Project Hail Mary

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Od autora Marťana.

Pravdepodobne jeden z najlepších filmov tohto roka Project Hail Mary dorazil na streamovaciu platformu len pár mesiacov od jeho premiéry. O tom, že si ho diváci zamilovali, niet pochýb. V kinách zožal obrovský úspech a teraz valcuje rebríčky sledovanosti. Má výborné hodnotenie.

Nový film s názvom Posledná šanca (Project Hail Mary) sa radí medzi viaceré žánre – sci-fi, dráma a dobrodružný. Snímka bola natočená na základe knižnej predlohy amerického spisovateľa Andyho Weira, ktorý má na svojom konte aj Marťana (The Martian), podľa ktorého vznikla rovnako úspešná filmová adaptácia s rovnomenným názvom.

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V hlavnej úlohe Ryan Gosling

Hlavnou postavou príbehu je Ryland Grace, učiteľ biológie na základnej škole a astronaut proti svojej vôli. Ryland sa jedného dňa prebudí na vesmírnej lodi úplne sám, vzdialený mnoho svetelných rokov od domova, bez akejkoľvek spomienky či tušenia, čo vo vesmíre robí a ako sa sem dostal.

Postupne sa mu však pamäť vracia a zisťuje, že jeho úlohou je vyriešiť záhadu zomierajúcich hviezd – vrátane Slnka. Aby zabránil vyhynutiu ľudstva, musí využiť všetky svoje vedecké poznatky, netradičné nápady a aj pomoc nečakaného spojenca z hlbokého vesmíru.

Hlavnú úlohu stvárnil slávny kanadský herec Ryan Gosling, ktorého môžete poznať z viacerých úspešných filmov – Kaskadér (Fall Guy), La La Land, Bláznivá hlúpa láska (Crazy Stupid Love), Vodič (Drive) či The Gray Man.

Ryan Gosling vo filme Project Hail Mary.
Foto: MovieStillsDB

V kinách si ho diváci zamilovali

V slovenských kinách, kde mal premiéru v marci tohto roka, zožal obrovský úspech. Videlo ho viac ako 80-tisíc divákov, pričom dosiahol tržby takmer 775-tisíc eur. Celosvetovo sa vyšplhal až na sumu 681 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 589 miliónov eur.

Rovnako úspešný je aj na filmovom portáli ČSFD, kde mu diváci udelili výborné hodnotenie – až 84 %. Na ČSFD môžete nájsť aj obrovské množstvo pozitívnych recenzií, diváci chvália takmer úplne všetko. Vyzdvihujú najmä dynamický dej a silné momenty, ktoré vás dojmú.

Zábavný film od prvej do poslednej minúty. Napriek tomu, že má vyše dve a pol hodiny, ani raz som sa nenudil. Tempo je výborne nastavené, dej neustále drží pozornosť, nič sa neťahá a stále sa niečo deje.”

“Ako divák som sa veľmi bavil a dočkal sa viacerých silných momentov – dojímavých aj spolupatričných. Už dlho som v kine tento pocit nemal, a to takmer počas celého filmu. Odporúčam.”

“Ani nedokážem popísať slovami, ako veľmi som si tento film užil. Z kina som odchádzal nadšený.” Chvália diváci.

Záber z filmu Project Hail Mary
Foto: MovieStillsDB

Aktuálne valcuje rebríčky sledovanosti

Výbornou správou je, že si ho už môžete pozrieť aj z pohodlia vašej obývačky. Pred pár dňami mal totiž premiéru na streamovacej platforme Apple TV+, kde je medzi divákmi veľmi obľúbený, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Ak však nie ste fanúšikom sci-fi príbehov, máme pre vás dva tipy na skvelé komédie. Na streamovacom gigante Netflix nájdete novú romantickú komédiu Office Romance, ktorá je poriadne pikantná a v ktorej sa do seba zamilujú ikonická Jennifer Lopez Brett Goldstein.

Do kina vyrazte na novú českú komédiu Pět švestek, ktorá vás zavedie do Grécka, kde sa budete plaviť na otvorenom mori s piatimi priateľmi v dôchodkovom veku a objavovať idylické zátoky a vychutnávať si nádherné západy slnka.

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