Trump omilostil odsúdeného spoluzakladateľa svetoznámej kryptoburzy. Stálo ho to však miliardy dolárov

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Kryptomeny
Trump omilostil odsúdeného zakladateľa kryptoburzy Binance Changpenga Zhaa.

Americký prezident Donald Trump omilostil spoluzakladateľa a niekdajšieho generálneho riaditeľa burzy kryptomien Binance Changpenga Zhaa.

Informoval o tom vo štvrtok Biely dom, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo vyhlásení uviedla, že Trump „využil svoju ústavnú právomoc a udelil milosť pánovi Zhaovi, ktorý bol stíhaný administratívou bývalého amerického prezidenta Joea Bidena v rámci jej boja proti kryptomenám“.

Do Binance sa tak môže vrátiť

Zhao známy pod skratkou CZ je jedným z najvplyvnejších ľudí vo svete kryptomien. Z funkcie generálneho riaditeľa Binance odstúpil v nadväznosti na dohodu o mimosúdnom vyrovnaní s americkou vládou vo výške 4,3 miliardy dolárov. Úrady tak ukončili niekoľkoročné vyšetrovanie podozrivých praktík na najväčšej kryptoburze sveta.

Milosť umožní Zhaovi vrátiť sa späť do firmy, ktorú pomáhal v roku 2017 založiť. Kryptomenový magnát sa koncom roka 2023 priznal k porušeniu amerických zákonov o praní špinavých peňazí a v roku 2024 si vo väzení odsedel štvormesačný trest.

Agentúra Reuters uvádza, že ide o posledný prípad udelenia amnestií americkým prezidentom ľuďom odsúdeným za ekonomickú trestnú činnosť. Trump tento rok omilostil zakladateľov burzy kryptomien BitMEX odsúdených za podobné zločiny ako Zhao alebo zakladateľa spoločnosti vyrábajúcej elektrické nákladné vozidlá Nikola.

