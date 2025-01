V bitcoinovej peňaženke má vyše 700 miliónov, omylom skončila na skládke: Muž sa ju snaží získať roky, takto teraz rozhodol súd

Možno sa už aj vám stalo, že ste omylom vyhodili niečo, čoho ste sa v skutočnosti zbaviť neplánovali. V prípade Jamesa Howellsa ide o bitcoinovú peňaženku, ktorej obsah v súčasnosti presahuje hodnotu 700 miliónov eur. Súd ale rozhodol v jeho neprospech.

Ako sme vás informovali v predchádzajúcom článku, James Howells ešte v roku 2013 omylom vyhodil bitcoinovú peňaženku, v ktorej mal 8 000 bitcoinov. Počas jarného upratovania kancelárie nedopatrením hodil pevný disk k odpadkom a jeho vtedajšia partnerka ich odniesla do kontajnera. K peňaženke s kryptomenou sa snaží dostať už vyše 10 rokov. Zatiaľ je jeho boj márny, no nevzdáva sa.

Meet James Howells, an IT engineer in Wales, confidently threw an old hard drive during a cleanup in 2013.

What he didn’t realize: it held 8,000 Bitcoins.

At today’s prices, that’s over $760 million—buried in a landfill.

But that’s just the beginning.. pic.twitter.com/bmurmwYCvs

— Rodney (@cryptojourneyrs) December 10, 2024