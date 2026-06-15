Rozmlátené tváre z UFC, žiadosť o ruku aj 10-minútový ohňostroj: Trump oslávil svoje narodeniny vo veľkom štýle

Galavečer UFC v Bielom dome

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
Biely dom zažil niečo, čo sa prednedávnom považovalo za nepredstaviteľné.

Donald Trump, americký podnikateľ a súčasný 47. prezident Spojených štátov amerických, oslávil v nedeľu 14. júna 80 rokov. Ako sa aj dalo čakať, urobil to vo veľkom štýle, aký svet ešte nevidel. Priamo v Bielom dome sa totiž rozhodol spolu s organizáciou UFC usporiadať galavečer v MMA a išlo teda o poriadny bizár.

Podujatie s názvom „UFC Freedom 250“ sa uskutočnilo na južnom trávniku prezidentského sídla a bolo súčasťou tohtoročných osláv 250. výročia americkej nezávislosti. Na podujatí sa predstavilo 14 zápasníkov organizácie Ultimate Fighting Championship v aréne nazvanej „The Claw“.

60 miliónov dolárov

Na mieste sa nachádzalo približne 4 000 divákov a väčšinou išlo o smotánku, vrátane Marka Zuckerberga, poľského prezidenta Nawrockého či Tysona Furyho. Ďalšie desaťtisíce ľudí sledovali zápasy na veľkoplošných obrazovkách v centre Washingtonu. Podľa Bieleho domu náklady na podujatie vo výške približne 60 miliónov dolárov (51,6 milióna eur) hradila samotná organizácia UFC.

Trump, ktorý je dlhoročným priaznivcom bojových športov a udržiava úzke vzťahy s vedením UFC, označil podujatie za jedinečný zážitok. „Bude to podujatie, ktoré sa vám naozaj bude páčiť,“ povedal ešte v máji počas stretnutia so zápasníkmi v Oválnej pracovni.

Krvavý boj o titul

Program doplnili vojenské kapely, prelet vojenských lietadiel, zoskoky parašutistov a desaťminútový ohňostroj. Podujatie však vyvolalo aj kritiku. Oponenti označili organizovanie bojových zápasov v sídle amerického prezidenta za nevhodné, najmä v čase vojenského konfliktu s Iránom a rastúcich životných nákladov. Dvaja obyvatelia Washingtonu sa pokúsili jeho konanie zastaviť súdnou cestou, federálny sudca však ich návrh v piatok zamietol.

Samotný turnaj ponúkol zopár zaujímavých zápasov, no ľudia zrejme od karty čakali akosi viac. Zo začiatku sa hovorilo o historickej karte, no napokon bol hlavným zápasom večera súboj o titul v ľahkej váhe, v ktorom si to rozdali Topuria a Gaethje. Vo svete MMA síce ide o známe mená, no pre mnohých išlo aj tak o sklamanie.

Samotný zápas však ponúkol brutálne divadlo. Obaja bojovníci sa do seba tvrdo pustili od úvodných sekúnd a poväčšine sa bojovalo v postoji, čo ocenili najmä fanúšikovia. Po štvrtom kole však rozhodca Marc Goddard predčasne ukončil zápas pre výrazné poškodenie na oku Topuria a bolo po galavečere. Justin Gaethje sa tak radoval z titulu.

Akosi sa to dalo aj čakať a zrejme by Trumpa nepotešilo, keby domáci zápasník na oslavách nezávislosti prehral s Gruzíncom. Topuria však mal pred týmto zápasom impozantné skóre 17:0 a papierovo tak bol jednoznačným favoritom.

Jedným z highlightov večera bola aj žiadosť o ruku v podaní brazílskeho zápasníka Mauricia Ruffyho. Ten tak urobil priamo v ringu po svojom víťazstve a jeho priateľka Nadine napokon ukázala palec hore. Spokojný bol aj Trump, ktorý po knokaute veľkolepo udrel na gong.

Problém s fanúšikmi

Neďaleko Bieleho domu sledovalo turnaj na veľkoplošnej obrazovke približne 70-tisíc fanúšikov, medzi nimi aj šampión strednej váhy Sean Strickland, píše CNN Prima News. Práve jeho návšteva mala viesť k nepokojom. Stricklanda preto odviezli do hotela a údajne mu bolo oznámené, aby sa na miesto už nevracal.

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Samotný Donald John Trump sa narodil 14. júna 1946 v newyorskej štvrti Queens ako štvrté z piatich detí Freda a Mary Anne (rodenej MacLeodovej) Trumpovcov. Jeho prarodičia z otcovej strany boli nemeckí emigranti (priezvisko Drumpf), ktorí sa prisťahovali do Spojených štátov v roku 1885 a zmenili si priezvisko na Trump.

Trump teda vstupuje do deviatej dekády života ako najstarší prezident v histórii USA pri nástupe do úradu. Napriek otázkam o jeho zdravotnom stave Trupov osobný lekár opakovane uviedol, že prezident je vo výbornom zdravotnom stave. Samotný Trump tento týždeň priznal, že z vekového jubilea nemá veľkú radosť. „Nie je to číslo, ktoré by sa mi páčilo, ale som tu,“ povedal vo videu zverejnenom jedným z jeho spolupracovníkov.

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