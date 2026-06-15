Zverejnili výsledky pre základné ročníky: Rodičia sa dočkali, už vedia, na ktorú školu prijali ich deti

Pohľad na prázdnu triedu a budovu základnej školy

Ilustračná foto: TASR - František Iván, Ján Krošlák

Roland Brožkovič
TASR
Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou.

Rodičia sa od pondelka dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske ePrihlášky. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže evidovalo 65 151 podaných prihlášok na základné školy. Prijímací proces podľa ministerstva školstva v prípade základných škôl postupoval podľa plánu.

Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Školy následne pripravili rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia).

Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. „Pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme ePrihlášky sa podľa školského zákona prijatie nepotvrdzuje,“ vysvetlili pre TASR z rezortu školstva.

Môže podať odvolanie

„Neprijatému uchádzačovi odošle základná škola rozhodnutie o neprijatí do piatich pracovných dní od jeho vydania. Ak zákonný zástupca nebude súhlasiť s rozhodnutím základnej školy, môže podať odvolanie adresované základnej škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania,“ ozrejmili z ministerstva školstva.

Trieda v škole
Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Ak nemožno umiestniť dieťa s trvalým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode do „spádovej“ základnej školy z kapacitných dôvodov napriek odvolaniu, situáciu rieši zriaďovateľ a príslušný regionálny úrad školskej správy na odvolanie rodiča. Ten po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do školy určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.

Stránka ePrihlášky zažila veľký nápor a mala technické problémy najmä 1. júna, keď sa začali zverejňovať výsledky prijímacích konaní na stredné školy. Systém vtedy zaznamenal technické výpadky, stránka požívateľom nefungovala alebo bola spomalená. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa následne za vzniknuté problémy ospravedlnil.

Ministerstvo školstva si preto od dodávateľa systému ePrihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. „Situáciu priebežne vyhodnocujeme s našimi internými IT odborníkmi a prijímame ďalšie kroky na minimalizáciu rizika podobných výpadkov. Našou prioritou je, aby sa rodičia mohli k informáciám dostať jednoducho, spoľahlivo a bez zbytočného stresu,“ dodali z rezortu školstva.

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