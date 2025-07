Odborník na kryptomeny: Neprekvapí ma, ak raz Bitcoin bude mať hodnotu milión dolárov. Investovať sa oplatí aj teraz

Ako informovala agentúra DPA, Bitcoin na začiatku týždňa pokračoval v raste a v pondelok ráno prvýkrát od svojho vstupu na trh pred 15 rokmi prekročil hranicu 120-tisíc amerických dolárov. My sme sa porozprávali s odborníkom a zisťovali o aktuálnej situácii na kryptomenových trhoch viac.

Dávid Kokavec je expert v oblasti kryptomien a dlhé roky svojich klientov vzdeláva aj prostredníctvom svojho projektu kryptotrejder.sk. V reakcii na aktuálne udalosti a pokračujúci rast najsilnejšej kryptomeny sme ho oslovili s niekoľkými otázkami.

Vysvetlivky základných pojmov a skratiek: ETF – ETF je skratka pre Exchange-traded fund – ide o fondy, ktoré sú určené pre drobných aj inštitucionálnych investorov. Ide o jednoduchý spôsob investovania. ATH – Ide o skratku pojmu „All time high“, teda maximálnej hodnoty, ktorú daná sledovaná kryptomena dosiahla.

Bitcoin dosiahol nové ATH. Čo je hlavným dôvodom a aké faktory ho ovplyvňujú?

Ide o trend, ktorý trvá od vlaňajška. V roku 2024 vstup veľkých inštitúcií cez schválené spotové ETF priniesol do trhu masívny kapitál a zároveň zvýšil dôveru širokej verejnosti. Spomínané ETF fondy majú aj pre Slovákov mnohé daňové výhody – keď investor drží spotové ETF aspoň rok a dlhšie, neplatí sa daň.

Rastúca dôvera k dlhodobej hodnote Bitcoinu ako digitálneho zlata je podporená aj očakávaním poklesu úrokových sadzieb. Taktiež tu máme politickú podporu Donalda Trumpa a iných významných osobností. Zároveň, samotní regulátori, ktorí boli pôvodne striktne proti Bitcoinu, tak menia svoju rétoriku a vytvárajú legislatívne prostredie pre širšie využitie tejto kryptomeny.

Ako ovplyvnil vstup inštitucionálneho kapitálu (investičné banky, fondy, ETF…) najväčšiu kryptomenu? Ide už pri Bitcoine o konzervatívnejšiu a menej volatilnú investíciu?

Samozrejme, čím viac ľudí a inštitúcií je do bitcoinového trhu zapojených, tým je menej volatilný. Vstupom veľkých inštitúcií sa teda zvýšila likvidita a znížila volatilita. V porovnaní s tradičnými trhmi je ale stále volatilnejší.

Keď sa ale pozrieme na Bitcoin za poslednú dekádu, len ťažko nájdeme aktívum, ktoré by ho prekonalo. Bitcoin dlhodobo vychádza ako víťaz a zároveň tu vidíme obrovský priestor na rast z hľadiska kapitalizácie. V porovnaní so zlatom či s nehnuteľnosťami, stále ide o malý trh. Percentuálne vlastnia Bitcoin zhruba 4 % svetovej populácie. Tu si môžeme položiť otázku, čo by sa stalo, ak by to bolo aspoň 12 %. S jeho obmedzenými zásobami a vysokým dopytom je odpoveď zrejmá.

Veľa ľudí zaujíma, či sa do Bitcoinu oplatí investovať aj teraz.

Za mňa určite áno, ak sa pozeráme na dlhodobé hľadisko a uchovanie hodnoty majetku. Ak niekto verí v jeho budúcnosť, určite je vhodné začať aj teraz, napríklad formou pravidelného investovania. Ako vždy hovorím, treba mať však trpezlivosť a realistické očakávania. Zázraky na počkanie sa tu nekonajú a ak niekto kúpi Bitcoin na jeho ATH, musí očakávať, že v najbližších dňoch či týždňoch jeho hodnota klesne. Je to úplne bežná vec.

Nedávno som čítal veľmi zaujímavý prieskum od USA Today. Podľa neho až 68 % mileniálov očakáva dedičstvo v priemernej hodnote 320-tisíc amerických dolárov. Je potrebné sa zamyslieť, kde tieto peniaze budú investované. Ja osobne si myslím, že v najbližších rokoch dôjde k veľkému presunu bohatstva a veľká časť týchto peňazí už nebude investovaná tradičným spôsobom cez banky. Čoraz častejšie sú populárne aplikácie, kde si ľudia cez pár klikov vedia kúpiť Bitcoin.

Aké sú predikcie na tento rok a aké sú dlhodobé predikcie? Kam až môže Bitcoin doletieť?

Ja si myslím, že tento rok môže Bitcoin testovať nové maximá, v ktorých sa pohybujeme aj v týchto dňoch. Môj osobný odhad na tento rok je od 150- do 180-tisíc amerických dolárov.

V horizonte rokov ma neprekvapí, ak Bitcoin dosiahne aj hranicu milión amerických dolárov, pretože ak ho budeme hodnotiť na základe klasických FIAT peňazí, tých bude každý rok viac a viac. Bitcoin má obmedzené zásoby a je možné, že sa dočkáme aj nedostatku Bitcoinu a nedostane sa k nemu každý, kto ho bude chcieť. Samozrejme, mikrojednotky Bitcoinu sa stále budú dať kúpiť.