Spor okolo chatára zo Štefáničky eskaluje: Iniciatíva žiada prehodnotiť rozhodnutie o vypovedaní zmluvy

Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyzýva členov Klubu slovenských turistov (KST), miestne turistické kluby, ich predsedov, delegátov a turistickú verejnosť, aby sa aktívne zapojili do riešenia situácie okolo Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom a jej dlhoročného chatára Igora Fabriciusa.
Podľa verejne dostupných informácií Valné zhromaždenie KST 6. júna schválilo odstúpenie od nájomnej zmluvy s Igorom Fabriciusom, ktorý na Chate M. R. Štefánika, známej ako Štefánička, pôsobí od roku 1991. Iniciatíva považuje spôsob, akým bolo o ďalšom osude chatára a chaty rozhodované, za natoľko závažný, že si podľa nej vyžaduje opätovné prerokovanie v príslušných orgánoch KST.
Iniciatíva žiada nové rokovanie
„Nejde už iba o jedného chatára. Ide o dôveru verejnosti v Klub slovenských turistov, o spôsob rozhodovania o horských chatách a o to, či sa s ľuďmi, ktorí desiatky rokov budovali dobré meno týchto miest, zaobchádza férovo a transparentne. Inak sa natíska otázka, ktorá chata bude ďalšia na rade a ktorý ďalší chatár sa bude musieť obávať, že zaňho budú hľadať náhradu prostredníctvom inzertného portálu,“ uviedol predseda Iniciatívy Vráťme život Tatrám Peter Dzurilla.
Iniciatíva preto vyzýva členov KST, aby sa obrátili na svoje miestne kluby, predsedov a delegátov a požadovali zvolanie mimoriadneho rokovania príslušných orgánov Klubu slovenských turistov. Cieľom takéhoto rokovania má byť opätovné posúdenie postupu voči Igorovi Fabriciusovi a prehodnotenie rozhodnutia o ukončení jeho pôsobenia na Chate M. R. Štefánika.
Podľa iniciatívy by sa mali orgány KST zaoberať najmä otázkami primeranosti postupu voči dlhoročnému chatárovi, úplnosti informácií predložených členom a delegátom, transparentnosti rozhodovacieho procesu a možnými vplyvmi na dobré meno Klubu slovenských turistov. Dzurilla zdôrazňuje, že situácia okolo horských chát je vecou verejného záujmu.
„Členovia KST aj bežní turisti majú právo pýtať sa, žiadať vysvetlenia a požadovať, aby sa takéto závažné rozhodnutia neprijímali spôsobom, ktorý v očiach verejnosti vyvoláva pochybnosti. Klub slovenských turistov patrí svojim členom, nie úzkemu okruhu ľudí, ktorí si myslia, že nemusia nikomu nič vysvetľovať,“ zdôraznil Dzurilla.
Nespokojnosť majú vyjadrovať aj členovia klubu
Dodal, že v posledných dňoch komunikoval s viacerými členmi KST, ktorí podľa jeho slov vyjadrujú nespokojnosť s aktuálnym fungovaním organizácie. „To, čo sa deje okolo horských chát, má závažný presah do verejného záujmu, narúša dôveru verejnosti a negatívne ovplyvňuje turistický ruch,“ uviedol predseda Iniciatívy Vráťme život Tatrám Dzurilla.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom patrí medzi najvýznamnejšie vysokohorské chaty na Slovensku. Podľa iniciatívy preto nejde len o otázku jednej nájomnej zmluvy, ale aj o širší problém dôvery, kontinuity, horskej tradície a rešpektu voči ľuďom, ktorí sa o tieto miesta dlhodobo starajú.
Vedenie KST odmieta obvinenia
Vedenie Klubu slovenských turistov odmieta tvrdenia, že rozhodnutie ukončiť nájomný vzťah s dlhoročným chatárom Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom Igorom Fabriciusom súvisí s osobnými spormi alebo so snahou o privatizáciu objektu. Podľa predsedu KST Petra Šveca je dôvodom dlhodobé neplnenie zmluvných povinností, ako aj „sabotáž našej snahy priviesť chatu aspoň do prítomnosti, ak už nie rovno do budúcnosti“.
Švec tvrdí, že od nástupu nového vedenia KST v apríli 2024 sa podarilo vyriešiť viaceré problémy, ktoré sa roky odkladali. Patrí medzi ne dokončenie riešenia nového vykurovania, vypracovanie geodetického zamerania objektu potrebného pre projekt rekonštrukcie, ku ktorej je hotová vizualizácia. Prvýkrát v takmer 110-ročnej histórii chaty bol vypracovaný aj rozbor vody privádzanej do objektu.
„Voda je bezchybná. Nájomca si to myslel, my to teraz vieme,“ uviedol Švec. Zároveň poukazuje na nutnú rekonštrukciu ubytovacích kapacít. „Začali sme tlačiť na rekonštrukciu izieb, s ktorými sa 40 rokov nič nerobilo. Nájomca bol mesiace proti, s tým, že netreba, dnes to bez hanby prezentuje ako svoju iniciatívu. Napokon sme ho presvedčili. Rozbehli sme proces a v súčasnosti sú vynovené už dve 8-lôžkové izby,“ doplnil.
Za najvážnejšie zistenie však vedenie KST označilo stav čistiarne odpadových vôd (ČOV). „Nechali sme vypracovať revíziu ČOV na chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom. Vyplynulo z nej, že ČOV je úplne odstavená z prevádzky,“ poukázal Švec.
Klub odmieta tvrdenia o pomste
Klub zároveň odmieta tvrdenia o pomste za verejnú kritiku zo strany Igora Fabriciusa vyslovenú v lete 2025. Ako uvádza, hoci kritika a poškodzovanie dobrého mena organizácie môžu byť dôvodom na okamžité ukončenie spolupráce, vedenie sa rozhodlo tieto vyjadrenia neriešiť.
Nájomca však podľa Šveca sabotuje snahy vedenia klubu o modernizáciu chaty, a tiež snahy riešiť vážne ekologické výzvy v národnom parku. „V neposlednom rade je tu dôvod na odstúpenie veľmi dobre známy a medializovaný – ignorancia depozitu, ďalšej zmluvnej povinnosti zriadenej práve na prípadné sankcie za neplnenie ostatných zmluvných povinností. Nájomca Klubu slovenských turistov vlastníkovi Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom jednoducho nedal na výber,“ uzavrel Švec.
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