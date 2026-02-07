Klienti omylom dostali kryptomenu v hodnote 40 miliárd dolárov: Firma používateľov rýchlo zablokovala

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Kryptomeny
Chybu sa pokúsila rýchlo napraviť.

Juhokórejská kryptomenová firma sa v sobotu ospravedlnila, že omylom previedla svojim klientom bitcoiny v hodnote viac ako 40 miliárd dolárov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Kryptoburza Bithumb uviedla, že omylom poslala 620 000 bitcoinov. Do 35 minút po piatkovom zistení chyby zablokovala pre 695 dotknutých používateľov obchodovanie a výbery. Podľa miestnych správ mal Bithumb v rámci propagácie poslať každému zákazníkovi približne 2 000 wonov (1,37 USD), ale omylom to bolo približne 2 000 bitcoinov.

„Úprimne sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti spôsobené našim zákazníkom v dôsledku zmätku, ku ktorému došlo počas procesu distribúcie tejto (propagačnej) akcie,“ uviedol Bithumb vo vyhlásení. Platforma uviedla, že späť získala 99,7 percenta omylom odoslaných bitcoinov a že na úplné pokrytie straty v dôsledku incidentu použije vlastné aktíva.

Zákazníci budú odškodnení

Pripustila, že chyba krátkodobo spôsobila „prudkú volatilitu“ (kolísanie) hodnoty bitcoinov na platforme, keďže niektorí príjemcovia tokeny predali. Podľa grafov na platforme v piatok neskoro večer ceny krátko klesli o 17 percent na 81,1 milióna wonov. Platforma uviedla, že postihnutých zákazníkov odškodní.

Straty odhadla na približne 1 miliardu wonov (asi 578 000 eur). Predtým zdôraznila, že incident „nesúvisí s externým hackerským útokom ani narušeniami bezpečnosti“.

Bitcoin je najrozšírenejšou kryptomenou na svete a vo štvrtok jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70 000 USD (59 332,10 eura). Po jeho nástupe do úradu cena bitcoinu postupne stúpla na rekordné maximum 126 251,31 USD.

