Porazili lotériu a vytiahli z nej milióny, za deň mali 61 výherných žrebov: Študenti prišli na to, ako oklamať systém

Ak by vám malé dieťa povedalo niečo v zmysle, že jedného dňa „porazí“ lotériu, asi by ste ho nežne upozornili na to, že podobný výraz v žiadnom jazyku jednoducho neexistuje. Uverili by ste však nám, pokiaľ by sme vám povedali, že čosi podobné sa podarilo dokázať štyrom študentom? O to viac, že si vďaka svojej šikovnosti ešte aj prilepšili o skromných 6 miliónov dolárov?

Nie jeden, ani dva. Štyrom šikovným študentom sa podarilo pozbierať celkovo 66 výherných žrebov. To všetko vďaka tomu, že využili znalosti, ktoré nadobudli počas štúdia na prestížnej Princetonskej univerzite.

„Buď sú to tí najšťastnejší ľudia na svete, alebo prišli na spôsob, ako poraziť systém,“ vyjadril sa k incidentu profesor štatistiky Philip Stark, pre Good Morning.

Počas jediného dňa si prišli uznať 61 výherných žrebov

Spomedzi študentov Ivy League bol hlavným mozgom operácie Manuel Montori IV. Ako informuje ABC7, až 61 žrebov za jediný deň si totiž nechal uznať sám, pričom takto zakončil 18-mesačnú víťaznú misiu.

58 lósov z lotérie Indiana’s Hossier Lottery pritom malo výhru 1000 dolárov, tri mali hodnotu 10-tisíc dolárov. Celkovo tak za jediný deň získal 88-tisíc dolárov.

Pomáhala mu s tým trojica študentov – Matthew Gibbons, Hannah Davinroy a Zoë Buonaiuto. Spoločne o týždeň neskôr vošli do lotérie v Missouri, aby si nechali uznať žreb, ktorý im pomohol získať 5 miliónov dolárov.

Zdroje sú v informáciách o celkovej výslednej sume, ktorú študenti vyhrali, nejednoznačné, najčastejšie sa však objavuje suma „viac ako 6 miliónov dolárov“.

Ako informuje The Mirror, skupina sa rozhodla, že svoju výhernú formulu verejne neprezradí. Študenti prestížnej univerzity však podľa názoru odborníkov pravdepodobne využili verejne dostupné údaje na porovnanie šancí na výhru.

Podľa výpovede predajcov tiež študenti mali nakupovať masívne množstvá žrebov. „V podstate nás vyčistili,“ povedal jeden z predajcov.

Údajne ho mali navštíviť práve Hannah a Zoë – kúpili stovky žrebov, dokonca sa pýtali, kedy dorazia ďalšie. Zamestnancom povedali, že pracujú na štúdii. Podobný príbeh prezradili aj predajcovia najmenej ďalších troch obchodov.