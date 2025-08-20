Mimoriadna situácia: Ranený medveď môže byť nebezpečný, ušiel po zrážke s vlakom. Obce varujú obyvateľov

Obyvateľov pri Banskej Bystrici varujú pred pohybom zraneného medveďa hnedého. V noci z utorka na stredu došlo k incidentu na železničnej trati pri obci Moštenica, kde vlak zrazil šelmu. Konkrétne sa udalosť stala v úseku pred Lučatínom. Medveď však z miesta ušiel a podľa starostky obce Kataríny Chabanovej sa môže pohybovať v okolí Brezín a Jám.
Na prípad upozornil portál Regiony. Starostka vydala upozornenie v stredu dopoludnia a vyzvala ľudí, aby sa danej lokalite vyhli. „Prosím obyvateľov, aby sa teraz danej lokalite úplne vyhli a pri pobyte v lese boli opatrní,“ uviedla s tým, že zranené zviera môže byť agresívne a pre človeka predstavovať vážne riziko.
Nebezpečenstvo potvrdila aj susedná obec
Len pred dvoma dňami vydala podobné varovanie aj susedná obec Hiadeľ. Obyvateľov vyzvala, aby v prípade stretu s medveďom ihneď kontaktovali Zásahový tím pre medveďa hnedého a nie obecný úrad.
„O problémoch s medveďom hnedým vieme, no, bohužiaľ, nevieme s tým urobiť nič iné, ako to s oneskorením nahlásiť tiež. Skoršie nahlásenie však môže pomôcť k riešeniu problému priamo v danej lokalite,“ uviedla samospráva. Zranený medveď sa podľa výstrah môže stále pohybovať v okolí a jeho správanie je nepredvídateľné. Obyvatelia by preto mali zvýšiť opatrnosť najmä pri pohybe v lese či v jeho blízkosti.
