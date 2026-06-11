„Účtovali 12 € za servítky.” Podnik v Chorvátsku rozzúril ľudí. Radia, aby ste sa mu vyhli

Jedným z prvých varovných signálov pri vstupe do reštaurácie môže byť podoba samotného jedálneho lístka. Ak je neprimerane dlhý a obsahuje desiatky jedál a ingrediencií, môže to naznačovať, že jedlo nedostanete čerstvé.
A zdá sa, že tento varovný signál spĺňa aj chorvátska reštaurácia Nonno v Pule, ktorej sa podľa dovolenkárov treba vyhýbať oblúkom.
Podobne ako pri neslávnej DK Oyster z Grécka, ak si pred príchodom do reštaurácie Nonno otvoríte hodnotenia na portáli Tripadvisor, nájdete tam záplavu hnevu. Recenzie dopĺňa zoznam ôsmich tipov od návštevníkov. Sedem z nich priamo vystríha pred návštevou, posledný zas upozorňuje na to, že v podniku nie je možné platiť kartou a personál vám vyúčtuje zlú sumu.
O tejto reštaurácii sme prvýkrát informovali už v roku 2023. Ani po rokoch však nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia výraznejšie zlepšila.
„Najhoršia reštaurácia v Chorvátsku” hnevá ľudí aj v roku 2026
Začiatok letnej sezóny v roku 2026 sprevádzajú prvé negatívne hodnotenia. Jedlo je stále označované ako „nevýrazné”, atmosféra ako „obyčajná”, obsluha ako „nepríjemná” a ceny ako „vysoké”.
Prvé nahnevané recenzie od tohtoročných dovolenkárov pritom pribudli už v apríli. „Dávam jednu hviezdičku len preto, že nula sa nedá,“ napísal jeden zo zákazníkov. Podľa jeho slov išlo o „totálny podvod“ a na všetkých piatich pizzách, ktoré si skupina objednala, našli údajne pleseň.
Kritizoval aj personál, ktorý označil za nepozorný a agresívny: „Tomuto miestu sa za každú cenu vyhnite. Bola to najhoršia časť našej dovolenky,“ uviedol v recenzii.
Podobne nepríjemnú skúsenosť opisuje aj ďalší návštevník. Ten upozorňuje na špinavé taniere, príbory aj obrusy. „Jedlo bolo hnusné a víno odporné. Keď odnášali taniere, zostala na nich väčšina jedla. Keď sme sa následne spýtali na výšku účtu, personál reagoval agresívne,“ napísal.
Kritiku žne jedlo, obsluha, atmosféra, hygiena aj účtovanie
Ďalší zákazník udelil najnižšie možné hodnotenie jedlu, obsluhe, atmosfére aj celkovému zážitku. „Jediné, čo si teraz želám, je, aby som si tieto recenzie prečítal ešte pred návštevou. Príšerné jedlo, agresívny personál. Objednané jedlá sa nedali zjesť, no aj tak od nás požadovali plnú úhradu,“ uviedol.
V hodnoteniach sa opakovane objavujú aj sťažnosti na účtovanie. Niekoľko návštevníkov tvrdí, že na bločkoch našli položky, ktoré si nikdy neobjednali vrátane 12-eurového poplatku za papierové servítky.
Kritika smeruje aj na obsluhu, ktorá má podľa recenzií hostí tlačiť do rýchleho objednávania. Jeden z tohtoročných recenzentov tvrdí, že ceny boli neprimerane vysoké a často nezodpovedali tomu, čo bolo uvedené v jedálnom lístku. Ten navyše označil za špinavý a poškodený.
„Na mojom jedálnom lístku bol mŕtvy chrobák. Väčšinu jedál, ktoré sme si chceli objednať, vôbec nemali, takže sme si dali len nápoje. Voda bola v poriadku, ale víno chutilo ako mydlo,“ napísal.
Opakujúcou sa témou v hodnoteniach sú výhrady k hygienickým štandardom. Jeden zo zákazníkov spomína, že v octe boli mŕtve mušky, ďalší, že jedlo nebolo čerstvé. Iný recenzent tvrdí, že dostal balený nápoj po dátume spotreby. Opakovane sa spomína, že v jedlách sú kúsky plastu. V extrémnejších prípadoch dokonca hostia opisujú, že po návšteve mali zdravotné ťažkosti.
Vyhnite sa aj reštauráciám na dvoch chorvátskych letiskách
Reštaurácia Nonno z Puly bola v roku 2023 podľa hodnotení návštevníkov označovaná za najhorší podnik v Chorvátsku. Rebríček najhoršie hodnotených reštaurácií sa však priebežne aktualizuje a upozorňuje aj na ďalšie prevádzky, s ktorými mali hostia negatívne skúsenosti.
Aktuálne sa na nelichotivom prvom mieste nachádza Zadar Airport Restaurant na letisku v Zadare. Vrchným priečkam rebríčka pritom dominujú práve letiskové gastroprevádzky – do prvej desiatky sa dostal aj samoobslužný podnik Freshbox self-service restaurant, ktorý sa rovnako nachádza na zadarskom letisku.
Negatívne hodnotenia zbiera aj záhrebské letisko, kde sa na treťom mieste rebríčka umiestnil podnik SPREAD. Ak sa teda počas dovolenky či prestupu rozhodnete najesť priamo na letisku, oplatí sa pred návštevou pozrieť si aktuálne recenzie.
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