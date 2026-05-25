Ak uvarenú ryžu skladujete zle, môžu v nej vznikať toxíny: Hygienička vysvetľuje, čomu sa vyhnúť, aby bola bezpečná

Možno ste aj vy zachytili, že môže byť nebezpečné opätovne zohrievať už uvarenú ryžu a môže to privodiť vážne zdravotné problémy. Hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič nám vysvetlila, ako je to v skutočnosti. Prezradila, ktorá vec je naozaj kľúčová.
Kedy sa z obyčajnej ryže môže stať problém?
Ryža s kuraťom, so suši či rizoto – na prvý pohľad nenápadné jedlo sa občas môže zmeniť na strašiaka. Možno ste už aj vy videli varovania, že môže obsahovať baktériu Bacillus cereus a že sa nesmie dlho nechávať vonku.
„Zrazu to znie, ako keby bol obyčajný hrniec ryže biologickou hrozbou. Tak to ale nie je. Pravda je oveľa menej dramatická: ryža sama osebe nie je problémom. Dôležité je hlavne to, ako s ňou zaobchádzame po uvarení,“ hovorí hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič.
„Suchá ryža je pomerne stabilná surovina. Obsahuje málo vody a väčšina mikroorganizmov sa v nej nemôže jednoducho množiť. Lenže potom príde varenie. Teplo, voda, živiny, priaznivejšie podmienky pre rast niektorých baktérií. A z trvanlivej suroviny sa stáva hotové jedlo, ktoré potrebuje podobnú starostlivosť ako iné uvarené pokrmy. Po uvarení ryža už nie je surovina, ale obed, ktorý má isté pravidlá uskladnenia,“ dozvedáme sa.
Spóry môžu byť prítomné v ryži
Mgr. Bc. Adžič vysvetľuje, že baktéria Bacillus cereus sa bežne vyskytuje v prírode, napríklad v pôde či v prachu. Jej spóry môžu byť prirodzene prítomné aj v niektorých surovinách vrátane ryže.
„Než ale nastane panika – prítomnosť spór neznamená, že je ryža nebezpečná. Neznamená to zlú kvalitu, alebo že je potravina pokazená,“ zdôrazňuje. „Spóry sú veľmi odolná (spiaca) forma baktérie. Dokážu prežiť sucho a niekedy aj bežné varenie. Ale pozor: Spóra nie je toxín a neznamená automaticky zdravotné problémy, problém môže vzniknúť až neskôr,“ vysvetľuje hygienička.
Kedy môže byť uvarená ryža rizikom?
„Uvaríte si ryžu na obed. Po jedle zostane hrniec na sporáku. Poviete si, že ju odložíte neskôr. Neskôr sa zmení na dve hodiny. Potom na štyri. A zrazu je už večer. A tu sa začína príbeh, ktorý hygienici nemajú veľmi radi. Ak je uvarená ryža dlhý čas ponechaná pri nevhodnej teplote, môžu prežívajúce spóry získať podmienky na aktiváciu. Niektoré baktérie sa môžu začať množiť a určité kmene môžu vytvárať toxíny,“ popisuje Mgr. Bc. Adžič.
Zdôrazňuje, že problémom nie je samotná existencia ryže, ale jej správne skladovanie. Nie je problém ryžu uvariť a následne zjesť. Problémom však môže byť uvariť ju, nechať ju dlho stáť a následne ju konzumovať. Často si myslíme, že jedlu v takom prípade nič nebude. A občas je to pravda, no hygienička prízvukuje, že potravinová bezpečnosť sa nezakladá na šťastí. Rovnaká logika platí aj pri cestovinách, omáčkach, polievkach či iných pokrmoch.
