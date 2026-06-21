Poplatok 250 € za otvorenie chladničky v hoteli pobúril ľudí. „Môj kamarát ju otvoril asi 40-krát.”

Poplatok za minibar na hoteli

Foto: interez.sk (Michaela Olexová) / ilustračné, Unsplash

Michaela Olexová
Turistické pasce
Väčšina ľudí počíta s tým, že na dovolenke minie viac peňazí než doma. Takéto poplatky však očakáva len málokto.

Ľudia v diskusnom vlákne prezradili, ako sa im podarilo naraziť na jedny z najbizarnejších a najviac nespravodlivých poplatkov vôbec. A zdá sa, že spoplatniť sa dá naozaj všetko – od internetu cez použitie toalety až po otvorenie chladničky v hotelovej izbe.

Letná sezóna je už doslova za rohom a dovolenkári dobre vedia, že pri cestovaní do zahraničia sa oplatí byť obozretný.

Viac z témy Turistické pasce:
1.
„Účtovali 12 € za servítky.” Podnik v Chorvátsku rozzúril ľudí. Radia, aby ste sa mu vyhli
2.
Kukurica za 3 400 €: Pozrite si najhorší trik, ktorým vás oklamú na dovolenke
3.
Okradli ma o 50 eur a všimla som si to až po dvoch hodinách: Ľahko sa to stane aj vám, neurobte tú istú chybu ako ja
Zobraziť všetky články (55)

Skryté poplatky môžu číhať na letiskách, v reštauráciách, pri návšteve turistických atrakcií, počas presunov, v zmenárni aj v samotnom ubytovaní.

V ktorom meste na ľudí číha najviac neférových poplatkov?

Autor príspevku prezradil, že chce počuť príbehy ostatných cestovateľov, pretože sám nedávno narazil na poplatok, ktorý nepovažuje za férový.

Išlo o poplatok vo výške 7 libier (8,10 €) za odovzdanie batožiny: „S priateľkou sme museli vystúpiť na dvoch termináloch, takže sme nakoniec zaplatili poplatok dvakrát (14 libier alebo 16,20 €). Zdalo sa mi to nezmyselné, keďže letiskové poplatky sú už zahrnuté v cene letenky,“ napísal.

Diskusiu okamžite oživili desiatky cestovateľov a pod paľbou kritiky sa pri tejto téme najčastejšie ocitla jedna konkrétna lokalita: americké mesto Las Vegas.

Jeden z návštevníkov prezradil, že počas pobytu zaplatil vyše 200 dolárov (172 €) za internet a posilňovňu. „Bolo to počas štvornočného pobytu. Neznášam, že sa z toho stala bežná prax,“ uviedol.

Poplatok za internet na izbe
Ilustračná foto: interez.sk (Michaela Olexová)/ilustračné, Unsplash

Jeho komentár zarezonoval u mnohých ďalších cestovateľov a Las Vegas si vyslúžilo ďalší odpor: „Niektoré hotely obmedzujú pripojenie na wi-fi len na dve zariadenia na izbu,“ spomína jedna z návštevníčok mesta.

Ďalší návštevník sa pridáva s vlastnou skúsenosťou: „Hľadal som svoj telefón a napadlo mi, že najjednoduchšie bude zavolať naň. Zdvihol som telefón v hotelovej izbe a prezvonil sa. Mobil bol pritom hneď za mnou pod dekou. Pri odhlasovaní som si všimol, že mi zaúčtovali približne 30 dolárov (25,85 €) za medzimestský hovor.“

Na dovolenke si dávajte veľký pozor aj pri výbere hotovosti

Ľudia vracajúci sa z dovoleniek v Európe pripomínajú, že aj tento rok sa oplatí dávať pozor na to, kde vyberáme hotovosť.

Poplatky za použitie niektorých bankomatov sa totiž nemusia vyplatiť a v tomto prípade išlo o absurdne vysokú sumu: „V Berlíne som použil bankomat Euronet. Poplatok za výber hotovosti bol 40 dolárov (34,55 €) a nikto ma naň vopred neupozornil. Samozrejme, bankomat sa potom rozhodol nevytlačiť doklad, pretože mu v tom najvhodnejšom momente došiel papier,“ opísal svoju skúsenosť jeden z cestovateľov.

Poplatky za kávu z izbovej služby
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

V diskusii sa objavili aj ďalšie, ešte bizarnejšie poplatky. Jeden z používateľov si spomenul na 20-dolárovú (13-eurovú) kávu objednanú prostredníctvom hotelovej izbovej služby. Ďalší zaplatil 20 dolárov (13 eur) denne len za „vystavenie a zaslanie faktúry“ v autopožičovni.

Najbizarnejší poplatok vo vlákne sa týkal otvárania minibaru

Azda najabsurdnejšiu skúsenosť však opísal muž, ktorému hotel účtoval 15 dolárov (12,96 €) zakaždým, keď niekto otvoril minibar v izbe. A to napriek tomu, že z chladničky nič nevzali: „Môj kamarát, namol ožratý, ho otvoril asi 40-krát. Výsledkom bol účet presahujúci 300 dolárov (250 eur), hoci sme nič nevzali. Podarilo sa mi vyhádať nižšiu sumu, ale aj tak…“

Poplatky za lietanie
Ilustračná foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Sťažnosti sa týkali aj leteckých spoločností. Jeden cestujúci uviedol, že po zrušení letu ho aerolinka presunula na spoj o dve hodiny neskôr, no zároveň od neho požadovala doplatok: „Musel som zaplatiť rozdiel v cene letenky, pretože v mojej triede už neboli miesta. Peniaze mi nevrátili. Nebola to veľká suma, asi 40 dolárov (34,55 €), ale bolo to fakt hlúpe,“ napísal.

Problém mal aj cestovateľ smerujúci do Káhiry, ktorý si priplatil za miesto pri okne – chcel vidieť na pyramídy. Lietadlo však vymenili za iný typ s menšou kapacitou a on skončil v strednej časti vzadu, stále však za príplatok 80 dolárov (69,10 €). Peniaze sa mu podarilo získať späť, ale až po dlhom vybavovaní a sérii sťažností.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Účtovali 12 € za servítky.” Podnik v Chorvátsku rozzúril ľudí. Radia, aby ste sa mu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac