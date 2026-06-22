Chystáte sa na dovolenke vyberať peniaze z bankomatu? Na triky sme naleteli aj my a prišli o 50 eur

Aj keď v mnohých obľúbených destináciách je na turisticky vyhľadávaných miestach už platba kartou samozrejmosťou, pri cestovaní sa môžeme dostať do situácií, keď je hotovosť nutná. Ak sa vám na dovolenke minie a budete si musieť vyberať peniaze z bankomatu alebo si zameniť euro za inú menu, buďte ostražití a dávajte si pozor na známe ťahy, ktoré vás môžu pripraviť o peniaze.
Zhrnuli sme naše skúsenosti a aj skúsenosti iných cestovateľov, aby ste vedeli, na čo si dávať pozor.
Pri známych bankomatoch si dávajte pozor, čo zakliknete
Na turisticky populárnych miestach sa často vyskytujú bankomaty, ktoré už z diaľky k sebe lákajú turistov výraznou žltou a modrou farbou. Z času na čas sa objavia správy, ktoré pred nimi varujú ľudí. Samotný bankomat vás o peniaze naviac neoberie, kým mu to “nedovolíte”. Vysvetlíme.
Ak sa rozhodnete pre výber hotovosti z takéhoto bankomatu, buďte pozorní a dbajte na to, aké tlačidlo zakliknete. Ľudia sa dostávajú do nepríjemnej situácie, pretože keď sa ich bankomat opýta, či chcú konverziu potvrdiť alebo zamietnuť, zvolia si tú nevýhodnejšiu možnosť. Pri zakliknutí konverzie si totiž bankomat môže naúčtovať dodatočnú maržu, ktorá sa pri väčšej sume dokáže vyšplhať aj niekoľko desiatok eur.
Na takýto prípad upozorňovali aj českí youtuberi Kluci z Prahy. Priblížili príbeh ženy, ktorá si z takéhoto bankomatu vytiahla 1000 eur, avšak z účtu jej zmizlo o 175 eur viac. Janek Rubeš, autor videa kontaktoval infolinku prevádzkovateľa. Muž na nej poplatok obhajoval slovami, že bankomat ukazoval aj konverziu do českých korún. Tvrdil, že bola na displeji viditeľná výsledná suma, čo ale nebola pravda. Na otázku, aký bude poplatok, ak si bude chcieť človek vybrať 100 eur, muž na infolinke odpovedať nevedel.
Milí “pomocníci”, ktorí nemusia mať najlepšie úmysly
V turistických destináciách sa môžete stretnúť s populárnym trikom, ktorý je založený na dôvere v ľudské dobro. Pri bankomate sa môže akoby z ničoho nič objaviť osoba, ktorá sa vám milo prihovorí a núka pomoc. Ruku na srdce, pre niekoho môže byť v zahraničí problém vyznať sa v bankomatoch, a tak sa môže stať, že sa nechá vlákať do pasce. Títo ľudia to totiž nerobia z dobrej vôle, ale napríklad preto, aby vám pri zaklikávaní poradili zvoliť možnosť s nevýhodnejším kurzom alebo aby sa dostali k vášmu PIN kódu.
Obeťou podobnej situácie sme sa stali na dovolenke aj my. Nešlo o bankomat, ale o stroj na dobíjanie karty mestskej hromadnej dopravy v Istanbule. Keď sme k nemu podišli, prihovoril sa nám pán, ktorý nám bol ochotný pomôcť. Keďže sme si kartu takto dobíjali prvýkrát, ani nám nenapadlo, že by to dokázal zneužiť. Opak bol pravdou.
Vzal si našu kartu, priložil ju k prístroju a dobil na ňu 100 tureckých lýr, čo je okolo 2,70 eura. Tým to ale neskončilo.
Ukazoval, že si máme kartu dobiť ešte raz. Keďže sme predtým mali problém s platením našou debetnou kartou, mysleli sme si, že ani tu platba neprešla, a preto máme dobíjanie zopakovať. Pánovi sme sa ešte poďakovali za pomoc a vydali sa za poznávaním.
Nepríjemné prekvapenie na nás čakalo večer, keď sme sa dostali k pripojeniu na internet a zistili, že pri druhom dobíjaní nám z účtu stiahlo 600 tureckých lýr, približne 16 eur. Na tom by nebolo nič hrozné, avšak tieto peniaze neboli pripísané na našu kartu. Stali sme sa obeťou scamu, ktorý spočíva v tom, že osoba, ktorá predstiera, že sa vám snaží pomôcť, v istom momente zamení vašu kartičku za svoju, a pri chvíle nepozornosti ju priloží k prístroju na dobíjanie.
Zmenárne núkajúce najvýhodnejší kurz
Dobrý pozor si treba dávať aj pri zamieňaní peňazí. Ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blyští, a to platí o pouličných zmenárňach, ktoré sa prezentujú 0 % províziou alebo najlepším kurzom, dvojnásobne. Vždy si preto vyhľadajte oficiálnu zmenáreň, v ktorej dostanete potvrdenie o konverzii. My sme v minulosti urobili aj túto chybu a okradli nás o 50 eur.
Na Bali sme sa nechali zlákať k okienku na ulici, ktoré sľubovalo najvýhodnejší kurz široko-ďaleko. Pánovi za ním sme podali 100-eurovú bankovku s tým, že si ju chceme zameniť za miestnu menu, indonézsku rupiu. Najprv naťukal do kalkulačky kurz, vynásobil ho stovkou a ukázal nám, koľko to je. Následne začal rátať 50-tisícové bankovky, ktoré predstavujú okolo 2,50 eura a položil pred nás kopu miestnych peňazí.
Vzali sme si ich a poďakovali, na čo sa nás ešte opýtal, či si ich nechceme zrátať. Odpovedali sme s úsmevom, že mu veríme, a spokojne odišli. Asi o dve hodiny neskôr na nás čakalo nepríjemné prekvapenie.
V peňaženke sme mali milión indonézskych rupií, teda 20 modrých bankoviek. No keď sme si to prerátali menovou kalkulačkou, zistili sme, že je to len 50 eur. O rovnakú čiastku sme prišli len našou nerozvážnosťou. Keďže sme nedostali žiadne potvrdenie, nemohli sme sa ani vrátiť a žiadať svoje peniaze späť, pretože sme nemali žiadny dôkaz o tom, že sme tam skutočne boli.
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