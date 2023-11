Za 5 položiek im chceli strhnúť 760 eur, naúčtovali im bizarný poplatok: Neslávne známy podnik pokračuje v podvodných trikoch

Aj keď sú Vianoce a pravá zima čoraz bližšie, v prvej polovici novembra sú ešte v kurze aj dovolenkové destinácie, v ktorých sa stále nachádzajú turisti. A na tých tam občas čakajú aj turistické pasce, pričom Mykonos nie je žiadnou výnimkou.

Článok pokračuje pod videom ↓

V našej rubrike o Turistických pasciach sa venujeme nielen nástrahám od rôznych pouličných špekulantov, ale aj zlým ubytovaniam či v neposlednom rade podnikom, ktoré k hosťom nepristupujú tak, ako by v skutočnosti mali. A DK Oyster je pravdepodobne to najhoršie z najhoršieho.

Podnik, o ktorom sme za ostatné mesiace písali hneď niekoľko článkov, sa k zákazníkom správal otrasne. Išlo najmä o klamstvá týkajúce sa cien jednotlivých položiek. Aj preto sa na Trip Advisore pod týmto plážovým klubom hromadili len recenzie zúfalých a oklamaných turistov, ktorí prišli na pár drinkov či malý snack, no odišli pokojne aj o 1 000 eur ľahší.

Pokračujú v pochybných praktikách

V posledných článkoch o DK Oyster sme písali, že podnik začal na zákazníkov vyťahovať nový podvodný trik. Ten spočíva v tom, že aj keď im povedia cenu, ktorú musia zaplatiť, z kariet im v skutočnosti odíde oveľa viac peňazí. Je to údajný poplatok za platbu kartou, na ktorý však dovolenkárov nikto vpred neupozorní.

Najnovšie sa pán Frédéric stretol s podvodmi v Oysteri po tom, ako si s rodinou odskočili na pár drinkov, vodnú fajku a porciu kalamárov. „Zastavili sme sa v tejto plážovej reštaurácii na terase s našou rodinou. Za jedlo s vyprážanými kalamármi, 2 pivá, 1 kokteil a 1 vodnú fajku sme zaplatili 598,90 EUR! K tomu všetkému suma, ktorú chcel pokladník strhnúť z mojej karty, bola 760,- EUR, našťastie som to videl a upozornil som ho na to. Je to lúpež,“ uviedol v recenzii.

Len vodná fajka stála 250 eur

Paradoxne, pán je zo Švajčiarska a aj tak mu to prišlo drahé, čo je len pripomienka odpovedí majiteľa DK Oyster, ktorý sa vysmieval ľuďom, že keď na to nemajú, nech k nemu nechodia. Navyše, zo spomenutého účtu stála len vodná fajka 250 eur.

Okrem tejto skúsenosti je pod DK Oyster stále množstvo ďalších sťažností, pričom všetky sa týkajú horibilne vysokých cien a pochybných podvodných praktík zamestnancov.