V rizote si našli kus plastu, čašníci kričia po hosťoch: Najhoršia reštaurácia v Chorvátsku je živou katastrofou

Niektoré reštaurácie a stravovacie podniky môžu mať väčšinu spokojných zákazníkov, no stále sa nájde niekto, komu nebudú ich služby po chuti a odíde zhrozený. V prípade reštaurácie Nonno v Pule je to však trošku iné, respektíve, je to absolútne najhoršie hodnotená reštaurácia v celom Chorvátsku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pred nejakým časom sme sa rozprávali s kuchárom Michalom Kordošom, ktorý pracoval aj v Nome v Kodani, ktorá neraz získala ocenenie za najlepšiu reštauráciu na svete. Dnes si však predstavíme Nonno, podnik, ktorý má s dánskym gastronomickým skvostom podobný len názov.

Ľudia na dovolenke majú podstatne odlišný meter na to, kam sa rozhodnú ísť najesť, prípadne dať si dobrý drink. Zatiaľ čo doma sa väčšina z nás drží toho, čo dobre pozná, pri mori, v oddychovej nálade sa dovolenkár ľahko nechá voviesť do omylu, na ktorý bude spomínať možno aj celý život.

Nonno je katastrofou

Nonno je podnik v chorvátskej Pule, pričom samotné mesto je známe pre svoje krásne historické centrum a patrí ku klenotom toho, čo ponúka chorvátske pobrežie pre turistov. Ako je však Pula ospevovaná, tak je Nonno kritizovaným podnikom.

Ide o reštauráciu, ktorá sa pýši ponukou čerstvých a domácich jedál, pričom ponúka aj taliansku kuchyňu. Čo je teda na celej veci zle? Hodnotenia a recenzie od ľudí. Podľa TripAdvisoru má Nonno 985 hodnotení, patrí im posledné 183. miesto v rebríčku reštaurácií v Pule a s priemerným, až negatívnym zážitkom sa spája vyše 940 z nich. Z opačného konca, excelentné, respektíve veľmi dobré hodnotenie pridalo k tejto reštike dokopy len 40 ľudí.

Plast v rizote

Zákazníci, ktorí spravili chybu a prišli sa tam najesť, zanechali na TripAdvisore rôzne príbehy. „V rizote som mal veľký kus plastu, v cestovinách bola smotana, o ktorej sa v lístku nepísalo. Keď som na to upozornil čašníka, bol agresívny, hrubý a trval na tom, že nech zjeme to, čo sme si objednali,“ píše sa v recenzii spred niekoľkých týždňov.

Google neponúka o nič iný pohľad na vec. Viac než 1 300 recenzií, väčšina sa spája s kľúčovým slovom „katastrofa“. Zvyšok sa najčastejšie sťažuje na špinavý príbor, drzú obsluhu, zarátanie tringeltu bez opýtania či informovania sa vopred, problémom s komunikáciou či studeným jedlom. Práve jedlo je ďalším veľkým kameňom úrazu.

Mrazená pizza, studené cestoviny, nedovarené a nedopečené mäso sú dennými klasikami, o ktoré sa delia sklamaní klienti po návšteve podniku Nonno. Reštaurácia sa nachádza v centre mesta Pula a podobne, ako aj pri našej recenzii v najhoršom bare v Zadare, sa dá konštatovať, že za svoju existenciu môžu vďačiť jedine polohe výhodnej na množstvo turistov.