Našli sme najlepší slovenský film s Milanom Ondríkom. Má hodnotenie 79 %

Zuzana Veslíková
Ak ste ho nevideli, je najvyšší čas to zmeniť.

Herec Milan Ondrík patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenskej kinematografie zo strieborného plátna. Už v lete ho uvidíme v role MMA zápasníka vo filme Bojovník, no už teraz má na svojom konte viacero kvalitných a úspešných snímok. Videli ste ich všetky? 

Pozreli sme sa na filmy, v ktorých Milan Ondrík stvárnil hlavnú mužskú rolu a zoradili ich podľa hodnotenia slovenských a českých divákov na databáze ČSFD. Najlepšie hodnotený film, v ktorom vdýchol život ústrednej postave, nás neprekvapil.

Na konci rebríčka zostaveného na základe filmového vkusu divákov sa ocitli snímky, ktoré mnohí možno ani nevideli. Komédia Tigre v meste a dráma Ema a smrtihlav dostali hodnotenie 52 %. Po nich nasleduje romantická komédia Čierne na bielom s 53 % a televízny film Pán Ježiš na návšteve s ratingom 56 %. Poďme sa však pozrieť na tie najlepšie.

Postavy s náročnými osudmi

Piatym najlepšie hodnoteným filmom s Milanom Ondríkom je Eva Nová z dielne režiséra Marka Škopa, kde hrá po boku ikony Emílie Vášáryovej. Herečka v ňom stvárnila postavu abstinujúcej alkoholičky, ktorá sa snaží znova získať priazeň svojho syna, ktorého hrá práve Ondrík. Režisér za film získal ocenenie na filmovom festivale v Toronte v kategórii objav roka. Slnko v sieti ocenilo Vášáryovú aj Ondríka ako najlepšiu herečku a najlepšieho herca v hlavnej úlohe.

Štvrtá priečka patrí filmu MIKI, prvej časti snímky vychádzajúcej zo života Mikuláša Černáka a tretia jej pokračovaniu s názvom ČERNÁK. Oba filmy z dielne režiséra Jakuba Kronera zaznamenali v našich kinách veľký záujem a úspech.

Strieborné umiestnenie získava dráma Nech je svetlo, ktorá vznikla taktiež pod taktovkou Marka Škopa. Ondrík v nej stvárnil postavu Milana, ktorý aby dokázal zabezpečiť svoju rodinu, chodí za prácou do Nemecka. Keď sa vracia domov na Vianoce, zisťuje, že jeho najstarší syn je členom polovojenskej mládežníckej skupiny a je zapletený do usmrtenia spolužiaka. Za svoj výkon si herec odniesol ocenenie Slnko v sieti aj cenu z filmového festivalu v Karlových Varoch.

Najlepším filmom s Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe podľa hodnotení slovenských a českých divákov je Otec, ktorý získal rating 79 %. Stvárňuje v ňom muža, ktorý na začiatku vedie zdanlivo úplne obyčajný život a všedné dni trávi so svojou manželkou a dcérou. Všetko sa zmení, keď ju nechá v zatvorenom aute počas horúceho dňa a neuvedomí si to.

Snímka od režisérky Terezy Nvotovej je inšpirovaná skutočnými udalosťami a nejde o jednoduché pozeranie, no jednoznačne stojí za to ju vidieť. Ondrík získal za skvelé stvárnenie hlavného hrdinu cenu na Palm Springs International Film Festival aj Cenu českej filmovej kritiky a ocenenie Slnko v sieti.

Zoznam filmov s Milanom Ondríkom zoradený podľa hodnotenia na ČSFD:

  • Tigre v meste (2012) – 52 %
  • Ema a smrtihlav (2024) – 52 %
  • Čierne na bielom koni (2022) – 53 %
  • Pán Ježiš na návšteve (2013) – 56 %
  • Tieňohra (2022) – 58 %
  • Veterán (2020) – 59 %
  • Kronika večných snílkov (2025) – 59 %
  • Eva Nová (2015) – 70 %
  • MIKI (2024) – 70 %
  • ČERNÁK (2025) – 72 %
  • Nech je svetlo (2019) – 74 %
  • Otec (2025) – 79 %
