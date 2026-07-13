Šéf Volkswagenu už hovorí prepustení 100-tisíc zamestnancov: Firma plánuje obrovské škrty

Pohľad na fabriku Volkswagenu

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Martin Cucík
Firma má veľký závod aj na Slovensku.

Výkonný riaditeľ nemeckej automobilky Volkswagen Oliver Blume v internom rozhovore uviedol, že na udržanie konkurencieschopnosti firmy bude možno potrebné prepustiť ďalších 50 000 ľudí. Šéf automobilky tak fakticky potvrdil, že firma nevylučuje zrušenie až 100 000 pracovných miest. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.

Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne zredukovať náklady. Spoločnosti redukujú zisky dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a okrem toho na ňu rastie tlak, aby zvýšila efektivitu domácej produkcie.

Vedenie firmy už skôr oznámilo plán zrušiť 50 000 pracovných miest do roku 2030, ktoré by sa okrem rovnomennej značky dotkli aj dcérskych firiem ako Audi a Porsche. Koncom júna však nemecký ekonomický mesačník Manager Magazin priniesol informácie, že Volkswagen plánuje podstatne urýchliť znižovanie nákladov a v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100 000 pracovných miest.

Pripustil to aj šéf

Teraz Blume prvýkrát pripustil, že pôvodné číslo (50 000) by mohlo byť omnoho väčšie. „V súčasnosti skúmame naprieč všetkými našimi značkami, firmami a regiónmi, do akej miery bude redukcia nevyhnutná a potrebná,“ povedal.

Dodal, že spoločnosť musí znížiť administratívne a infraštruktúrne náklady, aby si udržala konkurencieschopnosť. Náklady VW sú totiž podľa neho stále zhruba o 20 % vyššie, než dosahujú priemerné náklady konkurencie. „Takže teoreticky, ak by nedošlo k úprave pracovných nákladov, znamenalo by to zrušenie pracovných pozícií vo svete zhruba o 50 000,“ povedal Blume. Konečné číslo pre redukciu pracovných miest však firma zatiaľ nestanovila.

Protesty pred firmou Volkswagen
Foto: SITA/Jan Woitas/AP)

Iba pred pár dňami sme vás pritom informovali, že predstavenstvo koncernu Volkswagen predstavilo dozornej rade rozsiahly balík dvanástich opatrení, ktorý má firmu pripraviť na obdobie do roku 2030. Firma počíta s obrovským škrtom modelov aj výbavy nových vozidiel.

Dozorná rada koncernu sa zišla vo štvrtok popoludní, aby prerokovala úsporné plány predstavenstva. „S naším plánom do budúcnosti prechádzame z vlastných síl do ďalšej fázy transformácie,“ cituje vyhlásenie generálneho riaditeľa koncernu Olivera Blumeho. Spoločnosť o pláne informovala v tlačovej správe.

Vedenie koncernu predstavilo rozsiahly balík opatrení s 12 iniciatívami a strategickou víziou „Zielbild 2030“. Podľa spoločnosti má byť do roku 2030 Volkswagen najatraktívnejšou automobilkou sveta.

Najvýraznejšou zmenou bude masívne zoštíhlenie ponuky automobilky. Portfólio modelov sa má postupne zúžiť až o polovicu a firma sa sústredí len na najatraktívnejšie segmenty trhu. V snahe o zefektívnenie výroby sa aj masívne škrtne počet možných výbav a variantov. Hovorí sa o 75 % poklese.

Zisk klesol takmer o polovicu

Ako sme informovali v minulosti, cieľom plánu je každoročne ušetriť 15 miliárd eur. Ďalšie rušenie pracovných miest zasiahne prémiové značky Audi a Porsche aj softvérovú dcérsku spoločnosť Volkswagenu Cariad, uviedol v júni Oliver Blume. Spoločnosť uviedla, že zisk po zdanení vlani klesol o približne 44 % a zvažovalo sa zrušenie 50 000 pracovných miest.

Výrobné kapacity sa prispôsobia aktuálnemu dopytu. Cieľom je dostať sa na približne 9 miliónov vozidiel ročne naprieč všetkými značkami. Pre porovnanie, pred pandémiou bola firma nastavená na kapacitu okolo 12 miliónov vozidiel, pričom zníženie o 2 milióny kusov už bolo dosiahnuté a ďalšie kroky majú nasledovať najmä v Číne a Európe.

Súčasne sa má zefektívniť vývoj a nevýrobné oblasti, a to aj vďaka digitalizácii, umelej inteligencii a zdieľaným službám, spolu so zjednodušením riadiacich štruktúr.

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