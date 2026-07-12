Rebríček ukázal najlacnejšiu dovolenkovú destináciu v Európe. Za alkohol si tu ale priplatíte

Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde a obľúbené destinácie zaplavili davy turistov. Ak sa ešte len chystáte vyraziť k moru, prezradíme vám, na aké ceny sa pripraviť v obľúbených letoviskách. Ktoré z nich obstálo ako najlacnejšie?
Agentúra Euronews Business sa pozrela na ceny v siedmich destináciách, ktoré milujú aj Slováci. Jej analýza odhalila, kde sa pohybujú na najnižších sumách ceny ubytovania, jedla alebo alkoholu. Rozdiely sa ukázali ako veľké, uvádza portál Euronews.
Najlacnejšou destináciou je Turecko
Do svojho prieskumu zaradila Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Portugalsko, Chorvátsko a Turecko. Celkovo sa najlacnejšou dovolenkovou destináciou stalo Turecko. Po ňom nasleduje Chorvátsko a Portugalsko.
Tieto pozície obsadili na základe porovnania pomyselného košíka tovarov a služieb, ktorý stojí v EÚ v priemere 100 eur. Ukázalo sa, že v Turecku by stál len 59,6 eura, v Chorvátsku 78,4 eura a v Portugalsku 86,6 eura.
Na opačnom konci rebríčka sa ocitlo Francúzsko, kde by takýto pomyselný košík tovarov a služieb vyšiel na 110,3 eura.
Čo sa týka cien ubytovania a reštaurácií, najlepšie obstálo Portugalsko, po ňom Turecko a Chorvátsko. Aj tu bolo za najdrahšiu destináciu korunované Francúzsko.
Zato ak si chcete dať v bare pri bazéne alkoholický drink, najviac si priplatíte práve v Turecku. Ceny alkoholu v tejto krajine predstavujú viac ako dvojnásobok priemeru v EÚ. Za ním nasleduje Grécko a Chorvátsko. V kategórii alkoholických nápojov najlepšie obstálo Taliansko.
Ceny v Grécku rástli a môžu nepríjemne prekvapiť
Nedávno sa objavili správy o tom, že ceny v Grécku vzrástli. Ako sme vás informovali, výrazne si dovolenkári v Grécku priplatia za služby. Ubytovanie v hoteloch a hostincoch zdraželo o 9,5 %, stravovanie v reštauráciách a podnikoch rýchleho občerstvenia o 8,5 % a „balíkové dovolenky“ o takmer 6 %.
Ceny bežných potravín a nealkoholických nápojov v obchodoch rástli o 3,5 %, cukroviniek a dezertov o 2 %.
„Základným pravidlom pre lepšie ceny je zísť z hlavných promenád, vyhnúť sa reštauráciám s výhľadom priamo na more a hľadať skryté taverny či stánky s lokálnym pouličným jedlom, kam chodia domáci. Môžete výrazne ušetriť a často dostanete aj oveľa autentickejšie a chutnejšie jedlo,“ uviedla vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Večera pre dve osoby bez nápojov v turistických tavernách stojí v priemere 50 eur, priamo v Aténach aj 60 eur. Porcia morských plodov a rýb pre jedného vyjde na 25 až 30 eur, čapované pivo 4,50 až 5 eur a káva od 3 do 5 eur.
Ceny v Chorvátsku opäť rozdelili ľudí
Na sociálnych sieťach sa už pred začiatkom leta rozoberali aj ceny pri „slovenskom mori“. Napríklad jeden turista navštívil obchod v Chorvátsku a ukázal vysoké ceny. No nie všetci s jeho názorom súhlasili.
Na sociálnej sieti pribudlo video, ktoré sa stalo virálnym a už ho videlo cez 100-tisíc ľudí. Jeho autor, ktorý si na TikToku hovorí @namesis20, k nemu pridal len stručný popis „ceny potravín v Chorvátsku v júni 2026″ a ukázal, ako to môže vyzerať pri nákupe potravín na dovolenke.
Na videu vidíme, že obľúbenú značku čokolády v extra veľkom balení si v Chorvátsku môžete zaobstarať za 6,35 eura, energetický drink, ktorý sa môže hodiť vodičom pred dlhou cestou domov na Slovensko, za 3,05 eura či konzervu tuniaka za 5,05 eura. Niekto však podotkol, že treba chodiť nakupovať do „bežných“ supermarketov a nie do turistických obchodov s potravinami.
Nahlásiť chybu v článku