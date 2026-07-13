Odchod na dovolenku z Bratislavy sa zmenil na „nočnú moru“: Cestujúci čakali na letisku 7 hodín

Záber na Bratislavské letisko a lietadlo spoločnosti Smartwings

Ilustračná foto: Ralf Roletschek, CC BY 3.0 DE, via Wikimedia Commons / Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Pravidelný let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na grécky ostrov Rodos meškal 7 hodín.

Lety, rovnako ako aj iné spôsoby dopravy, jednoducho občas zvyknú meškať. Zopár desiatok minút je v pohode, hodinka alebo dve sa ešte dajú zvládnuť, no ak vám let mešká 7 hodín, nie je to zrovna najlepší začiatok dovolenky. Presne to sa dnes stalo dovolenkárom v Bratislave.

So zvýšenou leteckou prevádzkou v letnom období sú častejšie aj väčšie meškania. Pravidelný let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na grécky ostrov Rodos s odletom v pondelok ráno o 5.45 h sa oneskoril takmer o sedem hodín. Lietadlo podľa údajov na webe bratislavského letiska odletelo o 12.37 h.

Menej ako percento letov

Hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová pre TASR povedala, že omeškaných býva menej ako jedno percento letov. „Meškanie v letectve sa považuje za meškanie nad dve hodiny pri letoch do 1500 kilometrov a nad tri hodiny pri letoch nad 1500 kilometrov, keď už majú cestujúci aj nárok na občerstvenie alebo poukážky na občerstvenie od leteckej spoločnosti,“ uviedla.

Z najväčšieho slovenského letiska bolo počas pondelka v pláne skoro sto letov s pasažiermi, z toho 51 odletov a 48 príletov. Z plánovaných 41 odletov do 18.00 h meškali viac ako hodinu okrem spoja na Rodos ešte ďalšie dva. Charterový let Smartwings do španielskeho Castellónu s odletom o 10.20 h meškal zhruba dve hodiny a 40 minút. Pravidelné spojenie Wizz Air do nórskeho Osla s odletom o 13.25 h sa oneskorilo o viac ako hodinu.

Záber na letisko v Bratislave
Foto: interez.sk

Ďalšie tri pondelkové lety meškali takmer 30 až 45 minút – do Burgasu so Skylines Express, do Skopje s Wizz Air a na ostrov Sal na Kapverdách so Smartwings. V nedeľu (12. 6.) na bratislavskom letisku podľa informácií o letovej prevádzke odbavili takmer 120 letov, výrazne meškali dva pravidelné lety Smartwings na grécke ostrovy. Ranný odlet na Zakynthos sa oneskoril o 13,5 hodiny, poludňajší let do Iraklia na Kréte meškal 7,5 hodiny. O hodinu neskôr oproti plánu odletelo večer lietadlo tohto dopravcu do Larnaky na Cypre.

Rôzne dôvody

Najčastejší dôvod meškania je podľa hovorkyne letiska neskorý prílet lietadla z predchádzajúcej destinácie. „Lietadlo rotuje niekoľkokrát počas dňa, teda prilietava a odlietava. A ak prilieta z destinácie už omeškané z nejakého dôvodu, tak potom aj následný odlet cestujúcich je omeškaný, pokiaľ lietadlo ešte nepriletelo,“ priblížila Demovičová.

Veľmi zriedkavé sú podľa nej technické poruchy na strane leteckej spoločnosti aj výnimočné situácie stretu lietadla s vtákom. „Opäť je potrebné lietadlo skontrolovať, čiže môže dôjsť k nejakému zdržaniu letu,“ priblížila.

Meškanie môže súvisieť aj so slotovou, teda časovou koordináciou. Každé letisko a riadenie letovej prevádzky totiž povoľuje lietadlu určitý slot, čo je časový úsek, keď môže odletieť. „Ak dôjde k omeškaniu a lietadlo z nejakého dôvodu ten slot, čas, keď malo odletieť, presiahne, môže sa zaradiť do koridoru, keď sú ešte pred ním ďalšie lietadlá umiestnené, uprednostnené na odlet. A teda dochádza k omeškaniu slotu, čiže aj to sú také prípady,“ vysvetlila Demovičová.

Niekoľkominútové meškanie odletov môže podľa hovorkyne spôsobiť aj pomalé usádzanie cestujúcich na palube lietadla alebo dlhšie upratovanie paluby, ako bolo potrebné, vyžiadané či neplánované.

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