Film Bojovník s Milanom Ondríkom videli prví diváci. Zatiaľ dostal hodnotenie 52 %

Bojovník je nepochybne jedným z najočakávanejších slovensko-českých filmov tohto roka. Láka Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe a taktiež dejom odohrávajúcim sa vo vzrušujúcom prostredí MMA. Do našich kín dorazí v auguste, no poniektorí diváci ho už mali možnosť vidieť v rámci svetovej premiéry na Medzinárodnom filmovom festivale Karlovy Vary. Na Česko-Slovenskej filmovej databáze sa objavili prvé recenzie, v ktorých sa novinka dočkala kritiky.
O filme Bojovník sa hovorí už od minulého leta a jeho premiéra sa nezadržateľne blíži. V hlavnej úlohe vystupuje obľúbený herec Milan Ondrík, ktorý má na svojom konte sériu úspešných filmov inšpirujúcich životom Mikuláša Černáka MIKI a ČERNÁK a tiež silnú drámu Otec, v ktorej autenticky stvárnil muža, ktorého život sa obrátil naruby po jednej nečakanej tragickej udalosti. V novinke Bojovník Ondrík vstupuje do klietky.
Odohrá zápas v klietke a bojovať bude aj sám so sebou
Bojovník ukazuje príbeh Pavla Hoffmeistera, bývalého olympijského medailistu v boxe, ktorý po rokoch mimo športu dostáva ponuku nastúpiť do boja v MMA zápase. Okolnosti ho prinútia vrátiť sa späť a najťažší zápas bude musieť zvládnuť sám so sebou.
V hlavných úlohách sa predstavia Milan Ondrík, Hana Vagnerová, Eliška Balzerová, Martin Finger, Ján Jackuliak či Pavel Rímský, režisérmi sú Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška.
„Nakrútiť film zo sveta MMA nie je len o súbojoch v klietke. Je to o príbehoch, ktoré sa za tým skrývajú – o pádoch, víťazstvách, o bojovnosti aj slabosti. Veríme, že Bojovník môže mať pre českého diváka podobnú silu ako film Päste v tme, ktorý bol inšpirovaný skutočným príbehom českého boxera svetového formátu Vildy Jakša,“ tlačová správa citovala slová jedného z režisérov Tomáša Dianišku.
„Išlo mi o maximálnu mieru autentickosti, preto sme obsadili aj skutočných MMA zápasníkov, ktorí hrali telom, a vyzerá to dobre. A super výkon podali aj Milan Ondrík s Jankom Jackuliakom,“ povedal režisér Vojtěch Frič.
Prví diváci nie sú nadšení, podľa niektorých je film reklamou na Oktagon
Bojovník už má za sebou svetovú premiéru na MFF Karlovy Vary a prví diváci vyjadrili svoj názor v recenziách na ČSFD. Na základe pár desiatok hodnotení filmu pred kinopremiérou svieti hodnotenie 52 %, čo je podstatne menej, než si vyslúžili filmy o Černákovi či snímka Otec. Niektorí diváci mu udeľujú len 1-2 hviezdičky a dokonca sa našli aj takí, ktorí ho označili za „odpad“.
„Česká variácia na filmy typu Rocky Balboa, ktorej tvorcovia ale nemajú dosť schopností na kopírovanie amerických vzorov tak, aby to nepôsobilo nechcene smiešne a trápne,“ stojí v jednej z kritických recenzií.
„Ide o jednu veľkú reklamu na Oktagon, vôbec tu nejde o šport ako taký,“ udrel ďalší. Iný divák však priznal, že to, že film je podľa neho reklamou na bojové športy, vlastne nie je vôbec zlé.
Podľa prvých slov divákov to vyzerá, že snímka Bojovník ich môže rozdeliť na dve skupiny. A otázkou teraz zostáva, ako obstojí v slovenských a českých kinách po svojej premiére, ktorej sa dočkáme už 13. augusta.
Ak si chcete skrátiť čakanie a máte radi herca Milana Ondríka, môžete si pozrieť niektoré z jeho najlepšie hodnotených filmov. V top 5 sa nachádza Eva Nová z roku 2015, MIKI a ČERNÁK, dráma Nech je svetlo z roku 2019 a aj spomínaný film Otec.
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