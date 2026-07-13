Vedci na morskom dne objavili zlato v rekordnej koncentrácii: Megaobjav však môže znamenať problém

Japonským odborníkom sa podarilo nájsť dokonalé miesto na vybudovanie komerčnej zlatej bane pod hladinou mora. Nález však vyvolal búrlivú diskusiu.
Najvyššia koncentrácia zlata pod hladinou na svete
Ako informuje web Science Alert, v podmorskom sopečnom kráteri pri juhovýchodnom pobreží Japonska sa vedcom podarilo nájsť hydrotermálne kopce, ktoré aktívne vytvárajú obrovské množstvá zlata. Nielenže vypúšťajú mikroskopické zrnká vzácneho kovu, ale vytvárajú aj „neviditeľné zlato“, ktoré nie je možné vidieť voľným okom ani bežným mikroskopom. Je totiž súčasťou materiálov nachádzajúcich sa na morskom dne.
Koncentrácie v tomto konkrétnom podmorskom kráteri sú však najvyššie, aké sa doteraz podarilo nájsť kdekoľvek na svete. Zistenia vedci publikovali len nedávno v časopise Scientific Reports.
Publikácia však vyvolala búrlivú diskusiu. Odborníci totiž varujú, že morské dno je nevyhnutné chrániť a pustiť sa do komerčnej ťažby vzácnych kovov nie je dobrý nápad. Napriek rokom skúmania oblasť stále ukrýva mnoho tajomstiev a nie je možné určiť, koľko doteraz nenájdených morských organizmov sa tu ešte ukrýva.
„Bláznovo zlato“ ukrývalo poklad
Isté však je, že kráter ukrýva rekordné množstvo zlata. Výskumníci z Univerzity v Shizuoka, Univerzity Waseda a Tokijskej univerzity v Japonsku analyzovali vzorky hornín z hydrotermálnych polí, ktoré sa nachádzajú približne 350 kilometrov južne od Tokia. Za pomoci špeciálnej spektrometrie, ktorá je veľmi citlivá aj na nepatrné množstvá zlata, výskumný tím objavil skryté ložiská zlata mimoriadne vysokej kvality.
Voľným okom neviditeľné nanočastice sú ukryté v pyrite, teda v sulfidovom mineráli, ktorý môže vznikať z horúcich tekutín bohatých na kovy, vytekajúcich z morského dna. Pyrit je lesklá zmes železa a síry a pre jeho vzhľad sa mu často hovorí „bláznovo zlato“. Zdá sa ale, že bláznovo zlato ukrýva aj skutočný poklad.
Ako sa totiž podarilo zistiť, zlato môže byť v pyrite zachytené vo forme nanočastíc, alebo môže byť prítomné v podobe atómov zakomponovaných priamo do chemickej štruktúry tohto minerálu. Prítomnosť oboch foriem sa podarilo potvrdiť v zmieňovanom kráteri pri pobreží Japonska. Autori štúdie dospeli k záveru, že pyrit v ňom v súčasnosti obsahuje najvyššiu koncentráciu zlata na svete.
Zvíťazí bohatstvo alebo príroda?
Kráter s pyritom sa navyše v porovnaní s inými nachádza na relatívne plytkom mieste. Niet preto div, že Japonsko ihneď začalo uvažovať nad kráterom ako nad miestom, odkiaľ by sa zlato dalo pohodlne vyťažiť, a to v nemalom množstve. Hoci sa o tom už nejaký čas diskutuje, v súčasnosti na morskom dne ešte neexistuje miesto, kde by sa aktívne komerčne ťažilo zlato.
Vedci po celom svete sa stále snažia nájsť spôsob, ako lacno a efektívne získavať neviditeľné zlato z materiálov na morskom dne. Pri pobreží Papuy-Novej Guiney sa už pokus o rozbehnutie podobného projektu odohral, no skončil neúspechom. Spoločnosť stojaca za projektom totiž čelila finančným ťažkostiam, ale aj protestom environmentalistov. Japonsko je však odhodlané pokračovať vo výskume napriek politickým a environmentálnym obavám.
Svet stojí pred vážnym rozhodnutím. Musí starostlivo zvážiť, či je dôležitejšie podmorské životné prostredie alebo bohatstvo, ktoré môže v hlbinách vyťažiť.
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