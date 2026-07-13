Trump sa nazval strážnym anjelom Hormuzského prielivu. Obnovuje blokádu iránskych prístavov

Záber na amerického prezidenta Donalda Trumpa

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Za ochranu prielivu podľa amerického prezidenta zaplatia bohaté štáty.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom. USA podľa neho budú „strážcom“ tejto kľúčovej vodnej cesty a za ochranu prielivu dostanú zaplatené. Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril v rozhovore pre televíziu Fox News.

„Preberáme kontrolu nad prielivom. Nemajú nič. Nemajú vôbec nič,“ vyhlásil Trump, podľa ktorého si USA prieliv ponechajú a pravdepodobne ho budú spravovať. „Staneme sa strážcami prielivu. Možno to nazveme strážnym anjelom prielivu a za to by sme mali dostať odmenu,“ podotkol.

Za ochranu Hormuzského prielivu podľa amerického prezidenta zaplatia bohaté štáty. „Za jeho ochranu nám zaplatia. Veľa peňazí, ale my chceme len náhradu za to, že to všetko robíme, že vystavujeme našich ľudí nebezpečenstvu,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Irán tvrdil niečo iné

Trump sa tak vyjadril krátko po tom, čo iránske Islamské revolučné gardy po pondelkových amerických útokoch opätovne deklarovali, že Hormuzský prieliv je pod iránskou kontrolou a že nedovolia žiadnej krajine, aby „tam naďalej nezákonne zasahovala“. Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) medzičasom deklarovalo, že po sérii amerických útokov Teherán Hormuzský prieliv nekontroluje.

Spojené štáty zároveň obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na sociálnej sieti Truth Social to v pondelok uviedol americký prezident Donald Trump, píše TASR.

Americký prezident Donald Trump
Foto: SITA/AP

„Hormuzský prieliv je OTVORENÝ a zostane OTVORENÝ, s Iránom alebo bez neho. Obnovujeme IRÁNSKU BLOKÁDU, ktorá je tak pomenovaná preto, že bráni iba iránskym lodiam alebo ich zákazníkom v príchode alebo odchode. Všetky ostatné krajiny budú mať právo na spravodlivé a voľné využívanie prielivu,“ napísal Trump.

„Zo SPRAVODLIVOSTI im budú preplatené všetky náklady potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany v tejto veľmi nestabilnej časti sveta vo výške 20 percent z celkového prepraveného nákladu,“ vysvetlil Trump, podľa ktorého sa okamžite začnú potrebné procesy.

Trump avizoval prebratie kontroly nad Hormuzským prielivom a poplatky za ochranu v ňom už predtým v rozhovore pre televíziu Fox News. „Preberáme kontrolu nad prielivom. Nemajú nič. Nemajú vôbec nič,“ vyhlásil predtým Trump. Americký prezident sa tak vyjadril krátko po tom, čo iránske Islamské revolučné gardy po pondelkových amerických útokoch opätovne deklarovali, že Hormuzský prieliv je pod iránskou kontrolou a že nedovolia žiadnej krajine, aby „tam naďalej nezákonne zasahovala“.

Ukončili štvrtú vlnu útokov

Americká armáda v noci na pondelok oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti X to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), informuje TASR na základe správ agentúry AFP a televízií Sky News a al-Džazíra.

Lode prechádzajú cez Hormuzský prieliv
Foto: SITA/AP

„Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a po prvýkrát aj kamikadze drony a kamikadze námorné drony,“ uviedla americká armáda.

Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy – a to aj pred „neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami“.

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