Tip na vtipný a „bezchybný“ film: Má 24 rokov a ak ste ho nevideli, môžete ľutovať

chyť ma ak to dokážeš

Foto: MovieStillsDB

Michaela Olexová
Tip na film
Film vyšiel pred rokmi, ale dodnes si drží hodnotenie 87 %. Okrem toho je v zozname najobľúbenejších filmov na 80. mieste.

O filme Chyť ma, ak to dokážeš (Catch Me If You Can), ste už s veľkou pravdepodobnosťou počuli, no možno ste ešte nenašli príležitosť si ho pozrieť. Ale bola by to škoda, ak by ste si naň nikdy nenašli čas.

A výnimkou nie je ani náš dnešný tip na starší film Chyť ma, ak to dokážeš. Ide o výtvor, ktorý vyhovie vkusu takmer každého diváka a rozhodne patrí medzi snímky, ktoré vám nesmú ujsť.

Užíval si luxusné hotely, stal sa pilotom, právnikom aj detským lekárom

Podľa oficiálneho textu distribútora sa dej filmu inšpiruje skutočným príbehom Franka W. Abagnalea, ktorý je dnes uznávaným bezpečnostným konzultantom. Keď mal však 21 rokov, jeho meno bolo na zozname hľadaných v mnohých štátoch a pre agenta FBI Carla Hanrattyho sa stal doslova nočnou morou.

Frank žil mimoriadne odvážnym a zároveň bezohľadným životným štýlom a ako mladý podvodník sa dopustil nemalých podvodov. Zdanlivo mu však nešlo len o zisk – samotné prekračovanie hraníc mu zrejme prinášalo doslova radosť a vzrušenie. Ako inak si totiž vysvetliť moment, keď mu napadlo sfalšovať si doklady a preniknúť medzi pilotov jednej z najväčších leteckých spoločností v krajine?

Husárske kúsky podvodníka zaviedli na miesta, ktoré by si inak užívali iba úspešní boháči. Býval v luxusných hoteloch, cestoval po svete, vyskúšal si kariéru právnika a dokonca aj detského lekára… A to všetko bez toho, aby mal akékoľvek vzdelanie.

Neuveriteľný príbeh sa dostal do rúk Stevena Spielberga, hudobné zadanie zase do rúk 2. najobľúbenejšieho filmového skladateľa na ČSFD Johna Williamsa. Obsadené bolo oscarové duo v podobe Leonarda DiCapria, ktorý stvárnil najmúdrejšieho podvodníka v histórii. Jeho vyčerpaný vyšetrovateľský náprotivok, ktorý chce kriminálnika dostať za mreže, stvárnil zase hviezdny Tom Hanks.

