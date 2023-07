Novým trendom vo vzťahoch je spánkový rozvod. Takéto má podľa odborníkov výhody

Niekto nedokáže zaspať, ak po svojom boku v posteli nemá partnera. Iným sa zas uľaví, keď na moment nemusia počúvať chrápanie, škrípanie zubami a znášať, ak im partner občas v spánku uštedrí kopanec. Pre mnohých je preto riešením tzv. spánkový rozvod.

Je spánkový rozvod prospešný?

Ako informuje web Science Alert, čas strávený s partnerom v posteli môže byť jednoznačne prospešný. Avšak ľudia, ktorí okúsili tzv. spánkový rozvod, si ho neraz nevedia vynachváliť a k spaniu v spoločnej posteli by sa už nevrátili. Prieskum New York Times, do ktorého sa zapojilo 2 200 dospelých, ukázal, že až 1 z 5 párov spí oddelene aspoň nejaký čas. Možno to nie je norma, ale zdá sa, že je to niečo, čo je ochotných vyskúšať čoraz viac ľudí.

Spánkový rozvod skúšali dvojice z rôznych dôvodov. Niektorým nevyhovuje, ak ich partner vstáva skôr a budí ich, iným zas prekáža chrápanie alebo nedostatok osobného priestoru. Na druhej strane, štúdia z roku 2020 na 12 zdravých heterosexuálnych pároch zistila, že keď páry spali spolu, mali o 10 % viac spánku REM (Rapid Eye Movement), najhlbšieho a najosviežujúcejšieho typu spánku, ktorý nám pomáha fixovať spomienky v mozgu a regulovať naše emócie.

Má svoje za a proti

V roku 2022 sa uskutočnila štúdia, do ktorej sa zapojilo 1 000 účastníkov. Zistilo sa v nej, že zdieľanie spoločnej postele s partnerom znamená viac spánku v noci, menšiu únavu na druhý deň a zaspávanie v kratšom čase. Nedá sa teda poprieť, že spoločné spanie má svoje pozitíva. Nie každý z nich však dokáže čerpať.

Kvalitný spánok (v pravidelných intervaloch a bez prerušovania) je pre naše fyzické a duševné zdravie kľúčový. Keď ho začneme strácať (či už kvôli chrápaniu alebo iným problémom), znižuje to našu produktivitu, sťažuje nám to sústredenie a môže to zvýšiť dlhodobé riziko vzniku rôznych ochorení.

Pokiaľ teda ide o spánkový rozvod, každý by mal myslieť na to, čo je pre neho najlepšie. Neexistuje univerzálna odpoveď na to, ako sa najlepšie vyspať, každému vyhovuje niečo iné. Ak sa však lepšie vyspíte v oddelených posteliach, či dokonca v oddelených miestnostiach, nemali by ste sa nechať zväzovať tým, čo je považované za „normálne“.