Hľadaný cudzinec sa ukrýval na Slovensku pod zmenenou identitou. Požiadal o udelenie prechodného pobytu

Ilustračná foto: Polícia SR - Košický kraj

Zuzana Veslíková
TASR
Podarilo sa odhaliť jeho pravú totožnosť.

Polícia v piatok zadržala medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, ktorý bol podozrivý z vlámania a krádeže. Muž sa na Slovensku ukrýval pod zmenenou identitou, v apríli v Michalovciach žiadal o udelenie prechodného pobytu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.

Občana Gruzínska, na ktorého bol v decembri 2021 Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz, zadržali policajti z Prešova na základe operatívneho rozpracovania a spolupráce Úradu hraničnej a cudzineckej polície a oddelenia cudzineckej polície v Michalovciach. Hľadaný muž bol podozrivý z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov v hodnote viac ako 20-tisíc eur.

Podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu

„Osoba sa na území Slovenskej republiky ukrývala pod zmenenou identitou. Dňa 27. apríla 2026 podal cudzinec na stránkovom pracovisku oddelenia cudzineckej polície PZ Michalovce žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, pričom sa preukázal gruzínskym cestovným pasom vystaveným na inú identitu,“ priblížila Vilhanová.

Ilustračná foto: TASR – Daniel Stehlík

K odhaleniu nezrovnalostí a následnému prevereniu osoby v pátracích evidenciách viedla podľa polície precízna profilácia príslušníkov služby hraničnej a cudzineckej polície. Kľúčovým dôkazom mali byť daktyloskopické údaje, na základe ktorých bola jednoznačne potvrdená pravá totožnosť muža.

„Po potvrdení identity bola osoba obmedzená na osobnej slobode a o prípade bol bezodkladne vyrozumený príslušný prokurátor. V súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu,“ doplnila policajná hovorkyňa.

