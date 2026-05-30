Niekoľko mužov zostalo uväznených v zatopenej jaskyni. Potápači riskujú životy pri záchrane zlatokopov

Skupina miestnych obyvateľov vstúpila 19. mája do jaskynného systému v hornatej oblasti s cieľom hľadať tam zlato. Silný dážď však zdvihol vodnú hladinu v podzemí a siedmich uväznil. Záchranári dnes oslobodili ďalších štyroch mužov. Jedného muža úspešne vytiahli na povrch v piatok, dvaja sú nezvestní. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Štyri obete sú vonku,“ informoval prostredníctvom služby Messenger malajzijský záchranársky potápač Lee Kian Lie. Facebooková stránka Thailand Rescue Diver uviedla, že „celkovo je vonku päť ľudí, dvaja sú stále nezvestní“.
Agentúra DPA predtým uviedla, že záchranné tímy dočasne prerušili úsilie o ich vytiahnutie, kým nerozšíria kritickú časť podvodného priechodu. V sobotu to povedal austrálsky jaskynný potápač Josh Richards.
„Bohužiaľ, nemôžem poskytnúť žiadne odhady časového harmonogramu ani rizika, berieme veci tak, ako sú a situácia sa neustále mení,“ dodal pre DPA s tým, že v sobotu sa žiadny pokus o vytiahnutie neuskutoční.
Skúsení potápači
Na celej akcii sa podieľajú aj viacerí potápači, ktorí v roku 2018 v severnom Thajsku našli mládežnícky futbalový tím uviaznutý pre povodeň v jaskyni viac ako dva týždne.
„Jeden človek sa bezpečne dostal von a nezastavíme sa, kým sa domov nedostanú aj zvyšní štyria,“ napísal v sobotu na svojej facebookovej stránke thajský jaskynný potápač Norrased Palasing.
Video ukázalo Norraseda a fínskeho jaskynného potápača Mikka Paasiho, ako učia mužov používať dýchacie prístroje pod vodou. Evakuácia prvého zachráneného trvala približne 30 minút.
Videá zachytili moment, ako sa vynoril spolu s potápačom a lapal po dychu. Potom sa snažil preplaziť úzkou zaplavenou chodbou a neisto sa postavil na nohy. Neskôr ho zabalili do izolačnej fólie a pomohli mu posadiť sa.
Skupina miestnych obyvateľov vstúpila 19. mája do jaskynného systému v hornatej oblasti asi 125 kilometrov severovýchodne od laoského hlavného mesta Vientian s cieľom hľadať tam zlato. Silný dážď však zdvihol vodnú hladinu v podzemí a siedmich uväznil, z nich dvaja sú stále nezvestní. Ďalším zlatokopom sa podarilo uniknúť a upozorniť úrady.
