„Najlepší film vôbec.“ Vyšiel pred 27 rokmi, mladí Slováci ho možno nikdy nevideli

Okrem pravidelných aktualít zo sveta filmu vrátane premiér v kinách a vašich obľúbených seriálov sme nedávno odštartovali sériu tipov na snímky, ktoré obstáli v skúške času.
Každý týždeň vám prinášame odporúčanie na výnimočný film, ktorý vám možno unikol, hoci patrí medzi srdcovky miliónov divákov.
Minule sme sa pozreli na tvorbu Miloša Formana a dnes, podobne ako on, prekročíme Atlantik s ikonickou snímkou od režiséra Sama Mendesa.
26. najobľúbenejší film má hodnotenie 87 %
Je lákavé uniknúť do svetov, kde sme astronautom na ceste k horizontu udalostí, alebo dieťaťom čakajúcim na sovu s pozvánkou do školy pre čarodejníkov. Našu dušu však spravidla najviac zasiahnu príbehy obyčajných ľudí, v ktorých sa dokážeme okamžite spoznať.
Presne to je prípad snímky Americká krása (American Beauty), ktorá vyšla v roku 1999.
„Na prvý pohľad sú Burnhamovci šťastnou rodinou, ktorej život je zaliaty slnkom. Pohodlný dom, auto kvalitnej značky, pôvabná dospievajúca dcéra študujúca na správnej škole, rodičia úspešní vo svojom povolaní. Nikto sa nečuduje, že pani Burnhamová (Anette Bening) oplýva večným úsmevom – aspoň na verejnosti. V skutočnosti je však všetko inak,“ opisuje snímku oficiálny text distribútora s doplnkom, že idylku neustále kazí otec Lester (Kevin Spacey).
S hodnotením 87 % a vysokými priečkami na ČSFD (90. miesto medzi najlepšími a 26. medzi najobľúbenejšími filmami) ide o dielo, ktoré si drží silnú pozíciu aj po desaťročiach.
Výrazne k tomu prispieva aj jeden z najikonickejších úvodov v dejinách filmu: „Volám sa Lester Burnham. Toto je moja štvrť, toto je moja ulica, toto je môj život. Mám 42 rokov. O rok budem mŕtvy. Ale teraz to ešte neviem.“
